Энергокомплекс Серебряных Прудов готов к отопительному сезону на 90%

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Готовность округа к отопительному сезону оценивают по семи параметрам: котельные, тепловые пункты и сети теплоснабжения, жилищный фонд, электросети и подстанции, водоснабжение и водоотведение, газопроводы и наличие запасов топлива.
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