Эпидемия COVID-19 возвращается: чем опасен новый штамм «Пирола»

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Что такое «Пирола»?
Подвид коронавируса впервые был выявлен в июле 2023 года. Это один из вариантов «Омикрона», который протекает в более тяжелой форме и одинаково опасен для людей всех возрастов.
Симптомы нового штамма «Пирола»
В Роспотребнадзоре заявили, что в первую очередь внимание стоит обращать на температуру, ломоту в теле, заложенность носа, потерю аппетита и обоняния, слабость. Симптомы заболевания схожи с прошлыми вариантами коронавируса. Важно при появлении первых симптомов обращаться за медицинской помощью. В ведомстве также отметили появление таких симптомов как: кашель, проблемы с ЖКТ, головная боль.
Чем опасен новый штамм «Пирола»?
«Пирола» заразнее, нежели прошлый вид коронавируса. Он легче передается от человека к человеку. В Роспотребнадзоре заверили, что препараты для лечения нового штамма уже существуют. Для борьбы с вирусом будут применяться лекарства, которые специально предназначены для выявления подвида «Омикрона» и его выведения из организма. При этом отмечается, что новые мутации вируса не будут представлять особой опасности для тех, кто ранее переболел коронавирусом. В настоящее время не зафиксировано летальных исходов среди заболевших «Пиролой». Среди тех, у кого вирус был идентифицирован, есть осложнения, но они не смертельны.
Чем «Пирола» отличается от других вариантов коронавируса?
В беседе с изданием «Лента.ру» врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что основная особенность нового штамма в том, что в гене вируса присутствует большое количество мутаций. Такие изменения позволяют вирусу быть более адаптированным. Он быстро внедряется в клетки организма и обходит иммунную защиту.
Как защититься от подварианта коронавируса «Пирола»?
Иммунолог Владимир Болибок уверен, оградить себя от вируса возможно только благодаря регулярной ревакцинации. Таким образом иммунная система вспоминает, как организму нужно бороться с эпидемией. В Роспотребнадзоре также посоветовали пользоваться антисептиками и соблюдать правила гигиены.
Введут ли масочный режим?
В Роспотребнадзоре не исключили введение масочного режима на региональном уровне. В случае роста заболеваемости ОРВИ или коронавирусом, ограничения локального характера могут быть введены. Масочный режим уж возобновлен в Доме правительства РФ в Москве. Из-за роста заболеваемости, ношение масок стало обязательным с 18 сентября.
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