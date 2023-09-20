Епископ на два года запер больного сына в комнате и морил голодом

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Священнослужитель из Зимбабве в течение двух лет удерживал своего 21-летнего сына, страдающего от болезни, в закрытой комнате для проведения религиозных обрядов. Эту информацию передает издание The Manica Post.
Епископ церкви Zion Sabbath Christian Church Наматай Немарамба держал своего парализованного ниже пояса сына в комнате, расположенной в районе Чиманимани, в провинции Маникаленд. Он лишал молодого человека пищи и воды, не давал ему одежду и не разрешал покидать помещение. Это привело к критическому истощению сына.
Джозефа удалось обнаружить благодаря помощи его тети. Молодой человек был найден с многочисленными ранами по всему телу, находился в позе эмбриона и не произносил слов. Он был немедленно госпитализирован, где получил медицинскую помощь, и в настоящее время проходит реабилитацию, в том числе и восстанавливает навык ходьбы.
Священнослужитель Наматай признался, что удерживал своего сына и проводил религиозные обряды в надежде укрепить его духовные силы. Позднее он заявил, что дал показания под давлением во время следствия и скрылся. Предполагается, что кто-то из семьи Наматая помогает ему уклониться от правосудия.
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Джозефа удалось обнаружить благодаря помощи его тети. Молодой человек был найден с многочисленными ранами по всему телу, находился в позе эмбриона и не произносил слов. Он был немедленно госпитализирован, где получил медицинскую помощь, и в настоящее время проходит реабилитацию, в том числе и восстанавливает навык ходьбы.
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Артем Кузьмин