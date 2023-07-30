Радио1
Главная / Новости / Общество/ Ермак: на следующей неделе начнутся переговоры с США о гарантиях безопасности

Ермак: на следующей неделе начнутся переговоры с США о гарантиях безопасности

30 июля 2023, 21:13

Фото: iStock/Olena_Z

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что на следующей неделе Украина начнет переговоры с США о двусторонних гарантиях безопасности. Об этом Ермак сообщил в своем телеграм-канале.

Уточняется, что гарантии будут действительны «до вступления Украины в НАТО». По словам Ермака, суть гарантий также заключается в оборонной и финансовой поддержке, а также санкциях в отношении РФ.

Напомним, ранее выяснилось, что почти половина всех средств, которые поступили на финансирование украинского бюджета Украины в 2023 году, получены из-за рубежа. По словам председателя парламентского комитета по вопросам бюджета Роксоланы Пидласы, западная материальная помощь с начала 2023 года составила 25,3 млрд долларов.

Читайте также:

​​​​​Почти половина украинского бюджета приходится на западную помощь

Экс-советник Кучмы Соскин: Украину ждет гражданская война из-за отмены выборов

Администрация Байдена готова запросить у Конгресса дополнительное финансирование для Украины
#помощь
#финансирование
#война
#нато
#рф
#украина
#сша
Читайте нас в
В Чехии приступили к заморозке активов российского предпринимателя Евтушенкова
30 июля 2023, 21:01

Фото: iStock/Konoplytska

Власти Чехии арестовали активы российского предпринимателя Владимира Евтушенкова. Об этом сообщило «Чешское телевидение».
Отмечается, что были заблокированы банковские счета и имущество принадлежащих Владимиру Евтушенкову компаний на сумму 100 миллионов крон, что составляет примерно 4,4 миллиона долларов. 

По информации «Чешского телевидения», арест также наложен на его отель Savoy Westend, который расположен в Карловых Варах. На данный момент отель работает в ограниченном режиме — размещаются только те, кто оплатил проживание до конца июня. 

Напомним, ранее российского бизнесмена Олега Тинькова исключили из санкционного списка Великобритании, говорится в документе Минфина. В марте 2023 года Тиньков назвал ошибкой внесение его имени в санкционные списки Великобритании.

Читайте также:

Великобритания сняла санкции с Тинькова

Суд арестовал подозреваемого в диверсии на Куйбышевском НПЗ

Прокуратуру попросили проверить VK Fest на пропаганду «пошлости и деградации»
#санкции
#арест
#имущество
#отель
#великобритания
#предприниматель
Читайте нас в
В 2022 году российские подростки стали чаще совершать особо тяжкие преступления
30 июля 2023, 19:36

Фото: istockphoto/shironosov

Число особо тяжких преступлений, которые в 2022 году совершили российские подростки, подскочило на 22,5%.
Такие данные следуют из доклада уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, пишет «Интерфакс». Число тяжких преступлений составило 2 256, что является максимумом за последние 5 лет. Для сравнения в 2021 году таких преступлений было 1 841.
 
Но общее количество преступлений, которые совершили несовершеннолетние, снизилось на 4,4% (30,5 тысяч против 31,9 тысяч в 2021 году). Особенно детского омбудсмена беспокоит значительное увеличение числа изнасилований (+52,5 %, с 99 до 151) и мошенничества (+36,5 %, с 724 до 988).
 
Количество преступлений в отношении самих несовершеннолетних незначительно упало— в 2021 году было 103 тысячи 335, в 2022-м — 103 тысячи 185 случаев.
 
В 2022 году выросло число несовершеннолетних, которые были задержаны за участие в несанкционированных митингах в Москве, Санкт-Петербурге, Дагестане и Свердловской области.

Читайте также:

Львова-Белова призвала регионы увеличить пособие детям под опекой

В профсоюзе полиции обвинили МВД в некачественной работе с подростками

В Пермском крае подростки изнасиловали и сожгли 15-летнюю девушку
#подростки
#преступление
#преступность
Читайте нас в
Львова-Белова призвала регионы увеличить пособие детям под опекой
30 июля 2023, 18:52

Фото: сайт Кремля

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила властям регионов, в которых размер выплат на детей под опекой ниже прожиточного минимума, рассмотреть возможность их увеличения. Об этом говорится в докладе о деятельности уполномоченного по итогам прошлого года.
Отмечается, что в Приморском крае, Калининградской, Нижегородской, Новгородской, Омской, Оренбургской областях и Еврейской АО ежемесячная выплата на содержание детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, установлена в размере ниже региональной величины прожиточного минимума на ребенка. 

Напомним, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о совместной работе с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Совместными усилиями они нашли более 30 людей, пропавших без вести на территории Украины. Благодаря их работе еще 34 ребенка были воссоединены со своими родственниками и опекунами.

Читайте также:

​​​​​Львова-Белова: Россия передала последних украинских детей из Краснодарского края

Москалькова и украинский омбудсмен нашли 30 пропавших без вести после СВО

Под опекой подмосковных соцработников находятся около 4 млн жителей
#россия
#уполномоченный
#омбудсмен
#дети
#прожиточный минимум
#сироты
Читайте нас в
ЭКОВАС пригрозило Нигеру военными мерами после переворота
30 июля 2023, 18:23

Фото: iStock/Michele Ursi

Глава комиссии ЭКОВАС Омар Алье Туре заявил, что сообщество стран Западной Африки пригрозило мятежникам в Нигере военными мерами при отказе вернуть к власти президента Мохамеда Базума.
По словам главы комиссии, если требования властей Нигера не будут выполнены в течение недели, то последуют военные действия для восстановления порядка.

Ранее Экономическое сообщество стран Западной Африки заявило о том, что закрывает границы между странами сообщества и Нигером, а также прекращает коммерческие рейсы. По словам главы комиссии, закрываются наземные и воздушные границы между Нигером и странами ЭКОВАС.

Напомним, тысячи человек в Нигере протестуют против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки. Отмечается, что активисты скандировали лозунги, которые направлены против Франции и ЭКОВАС. Некоторые из участников акции размахивали флагами России.

Читайте также:

​​​​​Тысячи человек в Нигере вышли на акцию против Франции и ЭКОВАС

Сообщество стран Западной Африки закроет границы с Нигером

Елисейский дворец объявил о решимости Макрона защитить соотечественников в Нигере
#военные
#человек
#рейсы
#акции
#активисты
#протесты
#африка
#санкции
Читайте нас в
Вице-спикер Даванков предложил создать систему информирования москвичей об угрозах БПЛА
30 июля 2023, 18:07

Фото: iStock/Oleg Elkov

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что нужно проработать точечное смс-информирование жителей Москвы, а также отслеживание БПЛА с помощью городских камер. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
По словам парламентария, до конца спецоперации необходимо переоборудовать половину «дорожных и уличных камер». Даванков уверен, что эта система поможет москвичам заранее узнать о приближении БПЛА и принять все необходимые меры.

Отмечается, что профильным организациям следует дать рекомендации жителям Москвы о том, как вести себя в случае атаки беспилотников. Даванков подчеркнул, что все необходимые действия будут тщательно проработаны с комитетом Госдумы по обороне.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ночной атаке украинских беспилотников на столицу, в результате которой были слегка повреждены фасады двух офисных зданий в Москва-Сити. По словам мэра, никто не пострадал.

Читайте также:

​​​​​Военный эксперт Дандыкин предположил, откуда запустили дроны до Москвы

Песков: Путину доложено об атаке беспилотниками на Московский регион

Собянин сообщил о повреждении зданий Москва-Сити при атаке украинских БПЛА
#москва
#эксперт
#сергей собянин
#бпла
#меры
#рекомендации
#мэр
#дроны
Читайте нас в
Сообщество стран Западной Африки закроет границы с Нигером
30 июля 2023, 17:23

Фото: iStock/Aguus

Экономическое сообщество стран Западной Африки закрывает границы между странами сообщества и Нигером, а также прекращает коммерческие рейсы. Об этом сообщил глава комиссии сообщества Омар Алье Туре.
По словам главы комиссии, закрываются наземные и воздушные границы между Нигером и странами ЭКОВАС.

Напомним, ранее тысячи человек в Нигере протестуют против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки. Отмечается, что активисты скандировали лозунги, которые направлены против Франции и ЭКОВАС. Некоторые из участников акции размахивали флагами России.

Бойцы президентской гвардии ранее сообщили о смещении Мохамеда Базума с поста президента Нигера. В среду, 26 июля, они захватили дворец и резиденцию Базума и объявили о закрытии границ в государстве.

Читайте также:

​​​​​Тысячи человек в Нигере вышли на акцию против Франции и ЭКОВАС

Студент из Зимбабве рассказал, чем его удивили жители Санкт-Петербурга

Песков: по итогам встречи с африканскими лидерами готовится краткое заявление по Украине
#жители
#человек
#заявление
#акции
#активисты
#протесты
#африка
Читайте нас в
Сын Михаила Ефремова, Николай после падения из окна будет восстанавливаться полгода
30 июля 2023, 16:50

Фото: istockphoto/sudok1

У выпавшего из окна актёра Николая Ефремова началась плановая реабилитация, для него составили специальную программу.
Об этом пишет kp.ru, ссылаясь на его близких. Сообщается, что Николая ожидает долгое восстановление. Сын Михаила Ефремова каждый день занимается с врачами, среди которых реабилитолог и психолог. Реабилитация продлится около 6 месяцев. Близкие надеются, что после неё актёр снова сможет ходить.

Николай Ефремов был доставлен в больницу 30 июня после падения из окна своей московской квартиры на Пролетарском проспекте. У него диагностировали тяжелую сочетанную травму. Медики провели срочную операцию. На фоне значительной потери крови у Николая Ефремова возникла анемия. 

16 июля Николаю Ефремову установили спицы на локтевую кость. Сообщалось, что Ефремов грубит медицинскому персоналу и препятствует своему лечению.

Читайте также:

Состояние сына Михаила Ефремова стабилизировали

Навка рассказала о первой встречи с Костомаровым после его выписки

Костомаров рассказал о прогрессе в тренировках

#михаил ефремов
#больница
#реабилитация
Читайте нас в
Синоптик Тишковец предупредил о 30-градусной жаре
30 июля 2023, 16:30

Фото: iStock/Antonio_Diaz

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что следующая неделя в Москве ожидается теплой — до плюс 30 градусов. Об этом сообщают РИА Новости.
Отмечается, что со среды возможны кратковременные дожди. В последний день июля в Московском регионе будет преобладать солнечная и сухая погода. 

В ночь на 31 июля ожидается до плюс 10 — плюс 15 градусов, дневная температура воздуха составит плюс 22 — плюс 27 градусов.

Напомним, ранее климатолог Семенов предсказал рост природных пожаров в России из-за потепления. В южные страны Европы в ближайшие дни может прийти экстремальная жара в связи с «тепловым взрывом» в пустыне Сахара. Однако климатологи уверены, что это происходит из-за ежегодных погодных аномалий и России такая жара не угрожает. Для России актуальная другая проблема – глобальное потепление.

Читайте также:

​​​​​В Греции из-за аномальной жары умер доставщик еды

В российские регионы придёт сильная жара

Климатолог Семенов предсказал рост природных пожаров в России из-за потепления
#жара
#погода
#ночь
#температура
#рост
#регионы
#дожди
#россия
#неделя
#выходные
Читайте нас в
Тренер Винер-Усманова отмечает день рождения
30 июля 2023, 15:07

Фото: сайт Кремля

Всемирно признанный тренер по художественной гимнастике, почётный гражданин Московской области Ирина Винер‑Усманова отмечает день рождения сегодня, 30 июля.
Родилась 30 июля 1948 г. в городе Самарканде. Винер-Усманова – видный спортивный и общественный деятель, всемирно признанный тренер по художественной гимнастике. Доктор педагогических наук, профессор, автор концепции интегральной подготовки в гимнастических дисциплинах.

В сфере физической культуры и спорта работает 47 лет. Прошла путь от тренера-преподавателя до главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике.

Самостоятельно подготовила более 20 мастеров спорта СССР и России, 30 мастеров спорта международного класса, 30 заслуженных мастеров спорта. Среди ее учениц – олимпийские чемпионки, чемпионки мира и Европы, призеры и медалисты крупнейших мировых стартов, в том числе, представляющие Подмосковье. Это олимпийские чемпионки в групповых упражнениях: Анастасия Татарева, Мария Толкачева и Алина Макаренко; многократная чемпионка мира и Европы Дарья Кондакова многократная чемпионка мира и Европы Александра Солдатова; победительница и призер этапов Кубка мира и Гран-при Екатерина Селезнева и многие другие титулованные спортсменки из Подмосковья.

Винер-Усманова — инициатор создания и учредитель первого в России инновационного Центра прогресса художественной гимнастики в г. Химки Московской области, который стал опорным пунктом по подготовке гимнасток сборной команды России и уникальным спортивно-образовательным кластером для воспитания одаренных гимнасток Подмосковья. 

Под руководством знаменитого тренера разработана передовая тактика и стратегия подготовки к участию российских спортсменок в Олимпийских  играх и других важнейших мировых соревнованиях, где они являются неизменными лидерами на протяжении 5 олимпийских циклов. 

Винер-Усманова окончила Узбекский институт физической культуры в Ташкенте в 1969 году. Начала трудовой путь в 1969 г. в республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва города Ташкента. 

С 1972 по 1992 года работала в городе Ташкенте сначала тренером сборной команды города, после – сборной команды Узбекистана по художественной гимнастике.

После переезда в Москву в 1992 г. — тренер в центре Олимпийской подготовки.

С 2001 г. по настоящее время – главный тренер спортивной сборной команды России по художественной гимнастике. С 2008 г. по настоящее время – Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики. 

Винер-Усманова – Герой труда Российской Федерации. Награждена орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом  Почета, орденом Дружбы, знаком отличия «За благодеяние», а также иностранными и общественными знаками отличия. Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации. Лауреат Общероссийской общественной премии «Национальное величие» и лауреат Премии Людвига Нобеля (Россия).

Постановлением Губернатора Московской области от 16.08.2018 № 344-ПГ присвоено почётное звание «Почётный гражданин Московской области».

Читайте также:

Владимир Путин поздравил с юбилеем Ирину Винер-Усманову

Тренер Винер-Усманова стала полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»

Винер‑Усманова стала почётным гражданином Подмосковья

#подмосковье
#россия
#тренер
#владимир путин
#президент
#ссср
#герой
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников