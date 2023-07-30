Ермак: на следующей неделе начнутся переговоры с США о гарантиях безопасности

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Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что на следующей неделе Украина начнет переговоры с США о двусторонних гарантиях безопасности. Об этом Ермак сообщил в своем телеграм-канале.
Напомним, ранее выяснилось, что почти половина всех средств, которые поступили на финансирование украинского бюджета Украины в 2023 году, получены из-за рубежа. По словам председателя парламентского комитета по вопросам бюджета Роксоланы Пидласы, западная материальная помощь с начала 2023 года составила 25,3 млрд долларов.
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