Еще один дом в ЖК «Лайково» поставлен на кадастр

Благодаря совместной работе Минжилполитики Подмосковья и Управления Росреестра по региону удалось поставить на кадастровый учет еще один жилой дом

Еще один многоквартирный дом жилого комплекса «Лайково» в Одинцовском городском округе оперативно поставили на кадастровый учёт, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.



В результате совместной работы Министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Московской области на кадастровый учет оперативно поставлен дом № 20 жилого комплекса «Лайково» в Одинцовском округе, ему присвоен адрес: Московская область, Одинцовский г.о., с. Лайково, мкр. Город-событие, д. 20. Кадастровый номер: 50:20:0040306:2761.

Это означает, что владельцы квартир смогут оформить регистрацию по месту жительства, прикрепиться к поликлинике, совершать имущественные сделки и записать детей в школы и детские сады.

ЖК «Лайково» – последний из возведённых долгостроев застройщика-банкрота «Урбан Групп». Квартиры в жилом комплексе получат более 1,9 тыс дольщиков.