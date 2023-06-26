Еще один дом в ЖК «Лайково» поставлен на кадастр

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Еще один многоквартирный дом жилого комплекса «Лайково» в Одинцовском городском округе оперативно поставили на кадастровый учёт, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В результате совместной работы Министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Московской области на кадастровый учет оперативно поставлен дом № 20 жилого комплекса «Лайково» в Одинцовском округе, ему присвоен адрес: Московская область, Одинцовский г.о., с. Лайково, мкр. Город-событие, д. 20. Кадастровый номер: 50:20:0040306:2761.
Это означает, что владельцы квартир смогут оформить регистрацию по месту жительства, прикрепиться к поликлинике, совершать имущественные сделки и записать детей в школы и детские сады.
ЖК «Лайково» – последний из возведённых долгостроев застройщика-банкрота «Урбан Групп». Квартиры в жилом комплексе получат более 1,9 тыс дольщиков.Ранее, Андрей Воробьев сообщил, что последние 12 тыс подмосковных дольщиков получат квартиры в этом году. Подробнее об этом читайте в нашем материале.