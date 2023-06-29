Ещё один российский миллиардер отказался от российского паспорта

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Forbes: миллиардер и глава «Арети» Макаров отказался от гражданства РФ
От российского паспорта отказался миллиардер и основатель и глава энергетической компании «Арети» Игорь Макаров. Бизнесмен оставил себе только гражданство Кипра, сообщает Forbes.
Состояние бизнесмена оценивают в 2,2 миллиарда долларов.
С начала спецоперации на Украине Макаров стал шестым миллиардером, который отказался от российского паспорта. Так же больше гражданами РФ не являются олигархи: Тимур Турлов (оставил казахский паспорт), Рубен Варданян (армянский), Юрий Мильнер (израильский), Николай Сторонский (британский) и Олег Тиньков (киприотский).
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Андрей Гаврилов