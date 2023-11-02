Ещё два учителя из Жуковского провели открытые уроки в рамках «Педагога года»

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
Учитель начальных классов Мария Маслова и учитель истории Евгений Евдокимов школ подмосковного Жуковского провели уроки в рамках конкурса «Педагог года — 2024». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Так, Мария Маслова провела урок в 4-ом классе на тему: «Решение задач на нахождение площади». На занятии ребята не просто повторили пройденный материал, но даже устроили театрализованное представление, связанное с темой.
А Евгений Евдокимов с учениками 9-го класса изучил тему: «Международные отношения, конфликты и войны в конце XIX – начале XX в», где не только рассказал материал, но и провёл круглый стол со школьниками.
Ранее в подмосковном Жуковском проходит второй тур муниципального этапа конкурса «Педагог года-2024».
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А Евгений Евдокимов с учениками 9-го класса изучил тему: «Международные отношения, конфликты и войны в конце XIX – начале XX в», где не только рассказал материал, но и провёл круглый стол со школьниками.
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Мелисса Тимофеева