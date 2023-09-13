Эстония с 13 сентября запрещает въезд в страну автомобилей с номерами РФ

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«С 10:00 13 сентября Эстония запрещает въезд в страну автотранспортным средствам с регистрационными знаками Российской Федерации со стороны внешней границы», —говорится в сообщении.
Ранее Латвия также запретила въезжать в Евросоюз через пограничные пункты на автомобилях с российскими номерами. Отмечается, что, если последует отказ выполнения указания таможенных органов, то может быть принято решение о конфискации автомобиля.
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