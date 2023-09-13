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Эстония с 13 сентября запрещает въезд в страну автомобилей с номерами РФ

13 сентября 2023, 10:12
Фото: iStock/Ojimorena

Фото: iStock/Ojimorena

С 10.00 13 сентября Эстония запрещает въезд автомобилей с номерами, зарегистрированными в России. Об этом сообщает ERR, ссылаясь на МВД страны.
«С 10:00 13 сентября Эстония запрещает въезд в страну автотранспортным средствам с регистрационными знаками Российской Федерации со стороны внешней границы», —говорится в сообщении.

Ранее Латвия также запретила въезжать в Евросоюз через пограничные пункты на автомобилях с российскими номерами. Отмечается, что, если последует отказ выполнения указания таможенных органов, то может быть принято решение о конфискации автомобиля.


При этом В Еврокомиссии каждый случай въезда граждан РФ в страну призвали рассматривать на индивидуальной основе, соответствующее сообщение опубликовали на официальном сайте главного исполнительного органа ЕС.

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#евросоюз
#латвия
#эстония
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Фигуристка Камила Валиева открыла сезон молодежной хоккейной лиги в Красногорске
13 сентября 2023, 09:50

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Новый хоккейный сезон 2023/2024 гг. открыли торжественно, церемония открытия с участием выдающийся фигуристки Камилы Алиевой состоялся на льду арены им. В.В. Петрова 8 и 9 сентября.
Чемпионка Европы по фигурному катанию Камила Валиева представила новый номер в образе Уэнсдей Адамс, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Мне очень приятно представить свой номер и открыть матч в Красногорске, дать старт чемпионату. Хочется пожелать «Академии СКА Юниор» как можно больше побед и удачи», — сказала Камила Валиева.

Первый матч нового хоккейного сезона прошёл между командами «Акаедмия СКА – Юниор» против «СКА – Карелия». Ранее команда СКА – Юниор выступала за Санкт-Петербург, но летом текущего года команда переехала в Красногорск.

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#красногорск
#матч
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#фигурное катание
#хоккей
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В среду утром подмосковные дороги загружены на 4 балла
13 сентября 2023, 09:20

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

В среду утром, 13 сентября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано более 922 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком, Щёлковском и Рублёво-Успенском шоссе, а также на трассах М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга" и М-8 "Холмогоры".  

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений.

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#автомобиль
#подмосковье
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Apple представила новый iPhone 15
13 сентября 2023, 07:29

Фото: iStock/fazon1

12 сентября компания Apple представила iPhone 15 а также AppleWatch, которыми теперь можно управлять новое поколение часов, управление без нажатия на экран.
IPhone 15 выпустят в розовом, желтом, салатовом, синем и черном цветах. Экран вокруг фронтальной камеры теперь будет динамичным, на нем будет отражаться информация. Сам же дисплей станет ярче.

Смартфон также представлен в двух размерах: 6,1 дюйма для модели iPhone 15 и 6,7 дюйма для модели iPhone 15+. Они будут оснащены камерой на 48 48 мегапикселей, улавливающей больше света. Также представлены модели Pro и Pro Max в черном, синем и сером цветах. Заряжать смартфоны теперь можно будет с помощью кабеля USB-C.

Обновленная версия Apple Watch стали более производительны, дисплей стал ярче, а Siri будет лучше разбирать команды, однако только на английском и китайском языках. Основным обновлением стало то, что теперь часы будут реагировать на двойное касание большого и указательного пальца руки, на которую они надеты, больше на экран нажимать не придется.

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#информация
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В Хабаровском крае завели дело после вспышки кишечной инфекции в школе
В Хабаровском крае завели дело после вспышки кишечной инфекции в начальной школе
13 сентября 2023, 05:03

Фото: istockphoto/Doucefleur

Следственное управление по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области инициировало уголовное дело по факту массовой вспышки кишечной инфекции в начальной школе Хабаровского края, где не были соблюдены санитарно-эпидемиологические нормы.
Дело возбуждено на основании материалов городского прокурора города Амурска и основано на статье 236 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

По данным следствия, в период с 7 по 8 сентября при предоставлении услуг по общественному питанию детей в местной начальной школе не были соблюдены стандарты качества продуктов питания, что привело к отравлению не менее чем 21 ребенка.

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#нарушение
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Маск назвал причину отказа развертывания сети Starlink над Крымом
Маск: отказ включения Starlink над Крымом связан с антироссийскими санкциями США
13 сентября 2023, 04:11

Фото: iStock/AdrianHancu

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск объяснил, что причиной отказа включения спутниковой связи Starlink над районом Крымского полуострова были действующие антироссийские санкции, налагаемые США. Маск подчеркнул этот факт в ходе онлайн-выступления на конференции, посвященной развитию технологий, передает РИА Новости.
«Причина, по которой Starlink был выключен, в действительности первоначально была в том, что Соединенные Штаты ввели санкции против России. Санкции включают Крым, и нам не разрешено запускать соединение», — пояснил Маск.
Илон Маск также отметил, что для возобновления работы Starlink над Крымом компания должна была получить разрешение со стороны правительства США, чего у неё не было на момент запроса со стороны Украины. В связи с этим Маск отметил, что его компания получила срочные запросы от украинского правительства, которое просило включить связь.

Предприниматель также признал, что готов был бы включить Starlink над Крымом, если бы получил «директиву» от президента США Джо Байдена.

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Во Франции приостановят продажи iPhone 12
AFP: Франция приостановит продажи iPhone 12 из-за электромагнитного излучения
13 сентября 2023, 02:33

Фото: iStock/fazon1

Французские регулирующие органы вынесли решение о приостановке продаж iPhone 12 производства компании Apple из-за выявленного чрезмерного уровня электромагнитного излучения. Эта информация была распространена агентством AFP, которое ссылается на орган, ответственный за контроль за радиочастотами во Франции (ANFR).
В сообщении отмечается, что аккредитованные лаборатории провели исследования, в результате которых было установлено, что организм поглощает электромагнитную энергию на уровне 5,74 ватта на килограмм, что превышает стандартный уровень в 4,0 ватта на килограмм.

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Какой сегодня праздник: самые важные события на 13 сентября
13 сентября 2023, 00:05

Фото: istockphoto/Kwangmoozaa

13 сентября отмечается день самого главного лакомства во всем мире, самого полезного ореха и самых загадочных печений. О том, какие еще праздники пришлись на это число и чего не стоить делать, чтобы не накликать беду, расскажет редакция «Радио 1».

День парикмахера

 
Профессиональный праздник 13 сентября отмечают парикмахеры, стилисты и колористы. Впервые День парикмахера в России отметили в 2000 году. История праздника неизвестна, однако, он получил широкое распространение. В этот день часто проводятся конкурсы среди парикмахеров и стилистов, а благодарные клиенты поздравляют мастеров. 
 

День программиста

 
Кроме парикмахеров, в этот день отмечают профессиональный праздник программисты. Поздравлять стоит тех, чья работа связана со сферой IT. Компьютерные клубы проводят в этот день игры и соревнования среди программистов, а сотрудники IT компаний поздравляют своих ценных специалистов.

 

День рождения пенициллина


Первый в истории человечества антибиотик был создан в этот день 95 лет назад. Созданию препарата поспособствовала неряшливость микробиолога Александра Флеминга, который оставил чашку грязной и отсутствовал в лаборатории месяц. После того, как ученый вернулся на свое рабочее место, он обнаружил в посуде плесень. Изучив содержимое чашки, исследователь пришел к выводу, что погубившее микробы вещество принадлежит к роду пеницилловых, а то вещество, которое способствовало их уничтожению, он назвал пенициллином. 

 

День йоги в России


В этом году День йоги в России отмечается 12-й раз. В этот день поздравляют тех, кто только начинает практиковать йогу или уже является профессионалом в этой области. 
Существует несколько интересных фактов о тех, кто занимается практикой.  
Йоги-профессионалы могут не дышать длительное время, после занятий йогой улучшаются умственные способности, а процессы старения в организме замедляются. 
 
 

Международный день шоколада

Россиянам рассказали, как выбрать качественный шоколад
Россиянам рассказали, как выбрать качественный шоколад

В разных странах мира отмечается праздник, который посвящен самому главному лакомству. Днем шоколада выбран день рождения основателя первой шоколадной компании Милтона Херши. Фабрика по производству шоколада была открыта в 1901 году. Постепенно, бизнес стал расширяться и вскоре был построен городок-парк, на территории которого располагалась фабрика и домики для рабочих. 
День печенья с предсказаниями
 
Этот праздник ежегодно отмечается в США. Печенье с предсказаниями считается не просто вкусным угощением, но и развлечением. Люди пишут различные предсказания, пожелания и даже комплимент и вкладывают их во вкусные угощения. 
 

День арахиса

 
О пользе арахиса известно давно и практически каждому. Этот сухой плод содержит в себе большое количество белка. В этот день стоит лишний раз вспомнить о его полезных свойствах и добавить его в еду. 
 

Куприянов день

 
13 сентября отмечается православный праздник Куприянов день. В этот день церковь почитает мученика Киприана Карфагенского.
 
История его жизни трагична. Он испытывал жажду знаний, которая привела его в христианство. В возрасте 46 лет будущий епископ раздал все свое имущество и присоединился к христианской общине. Во время гонений на христиан он был приговорен к смертной казне. 
 
Еще одно название праздника – «Журавлиное вече». Согласно поверью, в этот день журавли слетаются на болота и решают, как им совершить перелет на юг перед грядущими холодами. В этот день принято собирать клюкву и готовить из нее пироги. 
 
В этот праздник следует соблюдать несколько примет. Стоит отказаться от вязания узлов и отложить рукоделие на другой день. Также не рекомендуется давать деньги в долг. День не подходит для путешествий и дальних поездок. 
 
Именины у Геннадия, Дмитрия, Владимира, Михаила, Александра 

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#церковь
#праздник
#день рождения
#it
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В России скоро заработает онлайн-портал психологической помощи школьникам
ТАСС: В России скоро заработает онлайн-портал психологической помощи школьникам
12 сентября 2023, 23:04

Фото: iStock/ipolonina

Первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев на полях ВЭФ заявил, что портал, предназначенный для получения школьниками психологической помощи онлайн, заработает в ближайшее время. Об этом пишет ТАСС.
«В ближайшее время, очень скоро заработает», — ответил Бугаев журналистам на соответствующий вопрос.

Ранее российский министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что министерство занимается разработкой специального портала, где школьники в закрытом режиме смогут получить индивидуальную консультацию психолога.

Замминистра отметил, что заменить живое общение очень сложно, добавив при этом, что современные нововведения помогут разгрузить специалистов.

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Как с наступлением холодов сберечь дом от огня – советы подмосковных пожарных
12 сентября 2023, 22:44

Фото: Istockphoto / lenakorzh

Работники Мособлпожспаса провели профилактические рейды по пожарной безопасности в Луховицах и Серебряных Прудах, сообщили в пресс-службе ведомства. Они разъяснили жителям, как с наступлением первых холодов избежать пожара.
«С понижением температуры воздуха возрастает риск пожаров, так как жильцы чаще пользуются электронагревательными приборами, а в загородных домах топят печи и разжигают камины. Огнеборцы рекомендуют обезопасить дом: использовать только сертифицированные, а не самодельные электрообогреватели, не сушить над ними бельё и одежду, не перегружать розетки, включая в одну сразу несколько приборов», – сказал замначальника госучреждения Игорь Сорокин
По его словам, также нельзя оставлять без присмотра включённые плиты, утюги и топящиеся печи. Кроме того, собственникам квартир и владельцам усадеб следует установить пожарные извещатели. При появлении дыма в помещении они предупредят об опасности звуковым сигналом.  

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