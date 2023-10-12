Эстонию ждет нашествие клопов из Франции

Фото: iStock/Dzurag
Франция столкнулась с резким увеличением популяции постельных клопов, что может представлять угрозу и для других европейских стран, включая Эстонию, подчеркивает портал ERR.
По данным статьи, Париж переживает настоящий нашествие клопов, которые встречаются не только в жилых помещениях, но и в общественных местах, таких как метро и больницы. Ввиду активных перемещений людей между странами, проблема постельных клопов может распространиться и на другие европейские регионы.
Причины резкого увеличения численности клопов пока остаются неизвестными. Эксперт в области науки о насекомых из Тартуского университета, Мати Мартин, отмечает, что постельные клопы исходно происходят из Средиземноморья и предпочитают теплые климатические условия, что делает жилые дома для них идеальным местом обитания.
Одной из предполагаемых причин увеличения численности этих паразитов может быть появление новой мутации, которая повышает их активность. Увеличенные путешествия людей также могут способствовать распространению клопов. Избавление от постельных клопов оказывается чрезвычайно сложной задачей, так как обычные яды могут не действовать на их яйца. Уничтожая взрослых особей, яйца остаются нетронутыми, и из них могут вылупляться новые паразиты.
Согласно данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и здоровья на рабочем месте (Anses), за последние несколько лет постельные клопы проникли в каждое десятое домохозяйство Франции. В период с 2017 по 2022 год французы ежегодно тратили по 230 миллионов евро на борьбу с этими паразитами.
Читайте также:
Во Франции школы закрывают из-за распространения клопов
Хоботок с хитиновыми зубами: каких насекомых нужно избегать осенью
Москву атаковало множество летающих насекомых
Причины резкого увеличения численности клопов пока остаются неизвестными. Эксперт в области науки о насекомых из Тартуского университета, Мати Мартин, отмечает, что постельные клопы исходно происходят из Средиземноморья и предпочитают теплые климатические условия, что делает жилые дома для них идеальным местом обитания.
Согласно данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и здоровья на рабочем месте (Anses), за последние несколько лет постельные клопы проникли в каждое десятое домохозяйство Франции. В период с 2017 по 2022 год французы ежегодно тратили по 230 миллионов евро на борьбу с этими паразитами.
Читайте также:
Во Франции школы закрывают из-за распространения клопов
Хоботок с хитиновыми зубами: каких насекомых нужно избегать осенью
Москву атаковало множество летающих насекомых
Артем Кузьмин