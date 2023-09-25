«Это аморально»: В Совфеде запретили российским политикам отдыхать в странах НАТО

Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности вынес предупреждение сенатору от Тывы Людмиле Нарусовой о недопустимости поездок в страны НАТО во время спецоперации. Сенатор от Крыма Сергей Цеков также рассказал «Радио 1», что любой российский политик должен отказаться от отдыха в недружественных странах.