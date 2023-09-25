«Это аморально»: В Совфеде запретили российским политикам отдыхать в странах НАТО

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Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности вынес предупреждение сенатору от Тывы Людмиле Нарусовой о недопустимости поездок в страны НАТО во время спецоперации. Сенатор от Крыма Сергей Цеков также рассказал «Радио 1», что любой российский политик должен отказаться от отдыха в недружественных странах.
«Я считаю, что в той ситуации, в которой находится сегодня Россия, политики не имеют права отдыхать в недружественных странах, тем более в странах НАТО. Это довольно аморально выглядит на мой взгляд. На то они и недружественные», — сказал Сергей Цеков.По мнению сенатора, политики должны выбирать для путешествий России и страны, которые считаются дружественными.
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