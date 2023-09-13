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Это не для бедных: риэлторы оценили ужесточение мер по ипотеке с господдержкой

Риэлторы раскрыли, как взять льготную ипотеку с первоначальным взносом 20%
13 сентября 2023, 13:58
Фото: IStock/undefined undefined

Фото: IStock/undefined undefined

Правительство России приняло решение увеличить минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15 до 20%. Новые правила вступили в силу с 13 сентября. Однако эксперты рынка недвижимости уверены, что никак не отразится на спросе и ценах жилья. Подробнее — в материале «Радио 1».
Как рассказал журналистам член российской Гильдии риэлторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков, банки любят льготные ипотеки, и поэтому могут придумать дополнительные схемы для желающих оформить кредит. Например, выдавать 5% для первоначального взноса под потребительский кредит.
«Пять процентов найти не такая уж и большая проблема. Но вообще я допускаю, что банки придумают какие-нибудь схемы, в рамках которых будут давать какие-то дополнительные кредиты на эти пять процентов. Например, будут выдавать на пять процентов потребительский кредит по обычной ипотечной ставке», — сказал Барсуков.

А вот вице-президент Фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди и вовсе уверена, что увеличение минимального первоначального взноса испугает неплатёжеспособное население. Об этом она рассказала «Радио 1».
«У нас за последние три года рост на жильё в крупнейших городах и так составил существенные величины – 30-50 процентов в среднем. Есть города, где в два раза за это время выросли цены. На мой взгляд, увеличение требований к первоначальному взносу и повышение ставок, могут стабилизировать эти цены, поскольку эти меры ограничат приток на рынок неблагонадёжных покупателей, тех, у кого кредитоспособность низкая. Это правильно, потому что у государства не стоит задачи наделить всех кредитами, особенно те домохозяйства, которые не могут его обслуживать. Это позволит повысить качество заёмщиков и снизить риски на рынке», — сказала она.
Эксперт также напомнила, что об изменениях в программе льготной ипотеки «всех заранее предупреждали». По мнению Татьяны Полиди, те, кто не успел оформить ипотеку до нововведений, смогут это сделать через полгода.

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#ипотека
#россияне
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В Москве установят новый мост
13 сентября 2023, 14:16

Фото: istockphoto.com/yulenochekk

В Москве появится новый пешеходный мост, который свяжет остров Балчуг с «Музеоном» и Парком Горького.
Отмечается, что опоры моста подготовили заранее, а пролетное строение, которое весит 235 т, собирали возле подмосковного города Лыткарино.

«В результате в историческом центре Москвы появится еще один интересный прогулочный маршрут», — приводит utro.ru сообщение мэра Москвы Сергея Собянина в его телеграм-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в Лобне после благоустройства открылся парк Киово. Этот природный памятник – важная достопримечательность городского округа.

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#москва
#мост
#благоустройство
#город
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В этом году в Дмитровском округе отремонтируют 133 подъезда
13 сентября 2023, 14:14

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

В рамках реализации плана по ремонту подъездов в 2023 году запланировано отремонтировать 133 подъезда домов на территории муниципалитета. На сегодняшний день ремонт уже выполнен — в 60 подъездах.
В программу входит: покраска стен, побелка потолков, приведение в порядок входных группы, замена оконных рам, светильников и перил (по необходимости), замена покрытия первого этажа, замена почтовых ящиков и другое. 

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный осуществляет регулярный контроль ремонтных работ в подъездах многоквартирных домов и общается с жителями.

Жители в ходе общения с главой муниципалитета сообщают о проблемах, например, жительница № 41 на улице Маркова обратила внимание главы на неровности пола на первом этаже дома. Илья Поночевный дал поручение ответственным лицам отшлифовать бетонное покрытие. Также, жители предложили убрать из домов мусоропроводы. Этот вопрос будет вынесен на общее голосование между жителями домов. 


«В подъездах светло и чисто, поставили новые окна, светильники и почтовые ящики. Теперь они выглядят как новые, а людям здесь гораздо приятнее находиться. Передвигаться людям стало удобнее - установили пандусы, которые облегчают жизнь мамам с колясками и маломобильным жителям», — сказал Илья Поночевный в рамках планового осмотра хода ремонта подъездов.
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#дмитров
#дмитровский городской округ
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На территории центра гигиены им. Эрисмана в Мытищах возведут храм на 300 прихожан
13 сентября 2023, 14:11

Фото: Главгосстройнадзор МО

На территории Федерального научного центра гигиены им. Эрисмана в Мытищах появится Храм Смоленской Седмиезерной иконы Божией Матери. Его построят к осени 2024 года, сообщили в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора.
В ведомство поступило извещение о начале строительства в Мытищах православного храма на 300 прихожан. Окончание строительства запланировано на лето 2024 года.
 
Проект предусматривает возведение одноглавой церкви со звонницей высотой 27 м. Внутри установят акустические системы. Для людей с ограниченными возможностями устроят пандусы, два адаптированных входа и 10 парковочных мест. Для слабовидящих установят тактильные указатели. На прилегающей территории организуют зону отдыха.
 
В сентябре прошлого года на месте строительства торжественно заложили камень в основание храма. Церемония была приурочена к 100-летию Государственной санитарно-эпидемиологической службы России. Ранее у ведомства не было храма.

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#главгосстройнадзор мо
#мытищи
#храм
#строительство
#подмосковье
#московская область
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Кинолог Голубев заявил об опасности желудей и каштанов для собак
13 сентября 2023, 14:00

Фото: istockphoto.com/Valentina Shilkina

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил владельцев собак о крайней токсичности желудей и каштанов для животных.
Он пояснил, что жёлуди содержат дубильную кислоту, что опасно для собак с проблемами печени и почек.

«Осенью на прогулке будьте внимательны, не позволяйте собакам подбирать и грызть жёлуди и каштаны. Помимо непроходимости и механического раздражения стенок пищеварительного тракта, они могут вызвать отравление. Если собака съела жёлудь или каштан, отправляйтесь в ветеринарную клинику», – отметил в беседе с АГН «Москва» Голубев.

При отравлении врач может прописать антибиотики или обезболивающие средства.

Он подчеркнул, что даже при хорошем самочувствии питомца важно его проверить у специалиста.

До этого в интернете стало популярным видео с котом в соломенной шляпе и очках, плавающем в воде. Как передают «Дни.ру», в комментариях пользователи назвали кота бесстрашным, а также нарекли его «подводной лодкой».

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#отравление
#собака
#врач
#антибиотики
#интернет
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В Румынии началось строительство бомбоубежищ на границе с Украиной
Глава департамента МВД по ЧС Арафат: в Румынии началось строительство убежищ
13 сентября 2023, 13:56

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Румыния приступила к строительству бомбоубежищ на границе с Украиной, чтобы местные жители могли переждать воздушную тревогу из-за атак беспилотников и работающих систем ПВО. Об этом заявил глава департамента МВД по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат.
Уточняется, что постановление было подписано Национальным комитетом по чрезвычайным ситуациям Румынии 8 сентября.

Арафат рассказал, что бетонные бомбоубежища будут возводиться совместно с министерством обороны в малонаселённых пунктах. В убежищах жители смогут провести несколько часов до завершения воздушной тревоги.

Кроме того, он отметил необходимость проверки уже имеющихся бомбоубежищ на территории Румынии. По его словам, риск того, что эти убежища пригодятся минимален, однако всё должно быть готово, «даже если риск составит 0,001%».

Первые бомбоубежища уже появились на территории села Плауру, где были обнаружены обломки двух беспилотников.

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#бпла
#россия
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В деревне Семенково под Каширой отремонтировали колодец
13 сентября 2023, 13:55

Фото: администрация г. о. Кашира

В деревне Семенково городского округа Кашира снова появился источник качественной питьевой воды. Там отремонтировали колодец, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Ранее жители пользовались свежей родниковой водой, но со временем колодец пришел в негодность. Тогда активные граждане решили обратиться в территориальный отдел Базаровский.  

Во время ремонта колодца его очистили от грязи и ила, заменили деревянное основание, смонтировали и покрасили опорные конструкции. Помимо этого, колодец промыли и продезинфицировали, смонтировали деревянный домик.  

Теперь у жителей деревни снова есть источник питьевой воды.

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#кашира
#ремонт
#вода
#подмосковье
#московская область
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Группу обманывавших пенсионеров псевдо-ремонтников задержали в Петербурге
13 сентября 2023, 13:52

Фото: istockphoto/Akintevs

Полицейские Санкт-Петербурга вычислили логистику, состав и обороты мошеннического предприятия, специализировавшегося на предоставлении надуманных услуг пенсионерам. Организатор преступного бизнеса доставлен из Татарстана.
Собраны уже десятки заявлений от пожилых петербуржцев. Как передает «Фонтанка.ру», фальшивые ремонтники навязывали социально незащищенным гражданам услуги по ремонту электрооборудования, замене счетчиков и стеклопакетов, убеждая их, что установка нового оборудования является обязательной и от нее нельзя отказаться. Цены в договорах, которые пенсионеров вынуждали при этом подписывать, были значительно выше рыночных.

Уже проведены обыски в трех офисах мошеннической фирмы: на улице Рылеева, шоссе Революции и Фермском шоссе, а также в головном колл-центре в Казани. Там же находился организатор преступной схемы — 33-летний Сергей Дятленко. В настоящее время он задержан, так же как и еще 17 подозреваемых. По данным следствия, обособленные подразделения компании находятся также в Нижнем Новгороде, Чебоксарах и Воронеже. Позже обособленные дела будут собирать в одно организованное преступное сообщество.

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#мошенничество
#санкт-петербург
#пенсионеры
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Каширским школьникам провели экскурсию в пожарной части
13 сентября 2023, 13:35

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Учащиеся МБОУ «СОШ с УИОП № 7»городского округа Кашира посетили с экскурсией пожарную часть в рамках Всероссийской акции «Первые в профессии».
Целью проведения экскурсии было знакомство с различными профессиями и оказание помощи ученикам в определение своего будущего, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Во время экскурсии учеников познакомили с пожарной техникой и оборудованием, рассказали об основных принципах пожарной безопасности. Ученики также побывали в рабочих помещениях пожарной части, где им было предоставлено возможность увидеть, как проходят тренировки и учения для подготовки пожарных к чрезвычайным ситуациям. Они задавали вопросы пожарным и узнавали о требованиях и качествах, необходимых для работы в пожарной службе.

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Автобусы и мотоциклы с российскими номерами смогут въезжать в Эстонию
13 сентября 2023, 13:26

Фото: istock / Grigorev_Vladimir

Таможенная служба Эстонии заявила, введенный запрет не касается автобусов и мотоциклов с российскими номерами. Данные средства передвижения смогут въезжать в Эстонию.
Напомним, что Эстония ввела запрет на въезд машин с номерами РФ, независимо от конечного пункта поездки — сама Эстония или Европейский союз. Запрет связан с новыми рекомендациями Еврокомиссии по применению санкций. ЕС наложили запрет на въезд зарегистрированных в России автомобилях, так как это может расцениваться как импорт. 

Сейчас обсуждается вопрос об уже находящихся автомобилях в Эстонии  и дальнейших действий с ними.

В пояснении Еврокомиссии указано, что запрет также касается телефонов, ноутбуков, одежды, средств гигиены и прочих личных вещей. 

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