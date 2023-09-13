Это не для бедных: риэлторы оценили ужесточение мер по ипотеке с господдержкой

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Правительство России приняло решение увеличить минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15 до 20%. Новые правила вступили в силу с 13 сентября. Однако эксперты рынка недвижимости уверены, что никак не отразится на спросе и ценах жилья. Подробнее — в материале «Радио 1».
Как рассказал журналистам член российской Гильдии риэлторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков, банки любят льготные ипотеки, и поэтому могут придумать дополнительные схемы для желающих оформить кредит. Например, выдавать 5% для первоначального взноса под потребительский кредит.
А вот вице-президент Фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди и вовсе уверена, что увеличение минимального первоначального взноса испугает неплатёжеспособное население. Об этом она рассказала «Радио 1».
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«Пять процентов найти не такая уж и большая проблема. Но вообще я допускаю, что банки придумают какие-нибудь схемы, в рамках которых будут давать какие-то дополнительные кредиты на эти пять процентов. Например, будут выдавать на пять процентов потребительский кредит по обычной ипотечной ставке», — сказал Барсуков.
«У нас за последние три года рост на жильё в крупнейших городах и так составил существенные величины – 30-50 процентов в среднем. Есть города, где в два раза за это время выросли цены. На мой взгляд, увеличение требований к первоначальному взносу и повышение ставок, могут стабилизировать эти цены, поскольку эти меры ограничат приток на рынок неблагонадёжных покупателей, тех, у кого кредитоспособность низкая. Это правильно, потому что у государства не стоит задачи наделить всех кредитами, особенно те домохозяйства, которые не могут его обслуживать. Это позволит повысить качество заёмщиков и снизить риски на рынке», — сказала она.Эксперт также напомнила, что об изменениях в программе льготной ипотеки «всех заранее предупреждали». По мнению Татьяны Полиди, те, кто не успел оформить ипотеку до нововведений, смогут это сделать через полгода.
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Екатерина Шмакова