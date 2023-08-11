Евдокимов день: что нельзя, а что можно делать в этот день

Сразу несколько праздников отмечается во всём мире 11 августа. В этот день православные и католики отмечают день покровителей. А те, кто не причастен к церковным торжествам, с удовольствием отмечают День полёта на воздушном шарике и День сына и дочери. Подробнее о праздниках 11 августа — в материале «Радио 1».