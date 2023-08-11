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Евдокимов день: что нельзя, а что можно делать в этот день

Что нужно сделать в Евдокимов день
11 августа 2023, 00:05

Фото: IStock/Popescu Marius

Имеющей многовековую историю, Россия богата на разнообразные праздники, каждый из которых несёт в себе свою уникальную традицию и символику. Один из таких особенных дней – Евдокимов День, который сопровождается народными обычаями, приметами и внутренним значением.

Евдокимов День: история и значение

Евдокимов День празднуется в России 13 августа. В этот день верующие чтят память праведного Евдокима Каппадокиянина, который жил в IX веке в Малой Азии. Евдокимов День отмечается в память о его богоугодной жизни и служении, а также как знак благосклонности к земледельцам и плодородию земли.

Согласно преданию, свою жизнь он вёл праведно и за это заслужил милость Божью. В качестве милования он был призван на небеса в возрасте 33 лет. Согласно легенде, после смерти праведника в его гробу начали происходить чудеса: скорбящий обрел утешение, а больной — исцеление.


Традиции и народные обычаи:

В этот день православные христиане посещают храмы. Молитвы произносятся также за благополучие семьи, здоровье и благосостояние.

13 августа, в день заговенья, ещё можно есть мясо, яйца и молочные продукты, но их количество рекомендуется уменьшить. Подготовиться к посту важно также духовно: посетить богослужение в церкви и молиться дома.
В традиционном понимании Евдокимов День связан с началом сева, поэтому праздничный обед может включать блюда из семян и хлебных изделий.
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Приметы и суеверия на Евдокимов день:

Лучше быть готовым оказать помощь, особенно своим близким родственникам, так как это может привести к заметной удаче.

В отношениях с родственниками и близкими людьми следует избегать скандалов, лицемерия и лжи, чтобы не привлечь долгосрочных проблем внутри семьи.

Не стоит хвастаться своими успехами, показывать свою красоту, силу, богатство. В соответствии с народными верованиями, завистники могут сглазить человека, если позавидуют, и тогда удача может покинуть, а начнутся неприятности.

Поднимая на улице деньги и вещи, особенно на перекрёстках, следует проявлять осторожность. Эти предметы могут быть специально подброшены ведьмами и колдунами с негативными намерениями, чтобы нашедший их перенял на себя болезнь или негативное воздействие.

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#история
#традиции
#храмы
#церковь
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Какой сегодня праздник: праздники, легенды и традиции 11 августа
Какие праздники отмечаются в России и мире 11 августа
11 августа 2023, 00:00

Фото: IStock/Gam198

Сразу несколько праздников отмечается во всём мире 11 августа. В этот день православные и католики отмечают день покровителей. А те, кто не причастен к церковным торжествам, с удовольствием отмечают День полёта на воздушном шарике и День сына и дочери. Подробнее о праздниках 11 августа — в материале «Радио 1».

Рождество святителя Николая Чудотворца

В жизни русских православных христиан личность святого Николая занимает особое место. Он известен как святой и чудотворец Божий. Каждый год 11 августа празднуется его Рождество. Но даже для учёных праздник Рождества святителя Николая Чудотворца – самый загадочный из всех церковных памятей, связанных с именем святого. Не известно точно, когда и где впервые был установлен этот праздник. 

Святитель Николай родился в городе Патаре (ныне в Турции) в конце III века. Своей жизнью он стал примером беззаветной доброты и служения ближним. Чудеса, связанные с его именем, переполняли жизнь миллионов людей и продолжают вдохновлять верующих по всему миру.

День полёта на воздушном шарике

Это праздник, посвящённый удивительному и захватывающему опыту поднятия в небо на воздушном шаре. Этот день отмечается в разных частях мира и собирает любителей приключений и впечатлений. В этот день проводятся воздушные шоу и фестивали, где пилоты на воздушных шарах демонстрируют своё мастерство, создавая неповторимое зрелище для гостей.

Калинов день

Первоначальное название праздника, который отмечается в этот день, связано с именем одного из святых мучеников – Каллиника Киликийского, жившего в конце III века. Его проповедь о Христе в городе Анкире вызвала гнев язычников. Каллиника схватили и представили на суд игемону Сакердону. Тот приговорил святого к страшному наказанию: его обули в железные сапоги с гвоздями, торчащими внутрь, и так отвели к месту казни, где сожгли заживо. Однако тело мученика осталось невредимо, и впоследствии его погребли христиане.
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День сына и дочери

Национальный день сына и дочери 11 августа собирает родителей и их детей вместе. Семьи проводят время вместе и стараются наполнить его радостными и счастливыми моментами.

День телевидения, телефона и телеграфа (День святой Клары)

Согласно легенде, в конце жизни её здоровье сильно пошатнулось, и она уже не могла принимать участие в мессе. Однако изображение мессы волшебным образом отражалось на стене её кельи. Именно за способность видеть и слышать события на расстоянии Католическая Церковь в 1958 году утвердила монахиню «покровительницей телевидения, телефона и телеграфа».

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#церковь
#праздник
#семьи
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Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 80 человек
Минздрав: При ЧП в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек
10 августа 2023, 21:53

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 80 человек, 15 из них находятся на стационарном лечении. Об этом сообщили в Минздраве РФ.
В ведомстве также уточнили, что состояние трех человек оценивается как тяжелое. Еще один пострадавший эвакуирован в центр Бурденко.  

О происшествии стало известно вчера утром. Взрыв прогремел на производстве в здании с пиротехникой в Сергиевом Посаде. В результате происшествия пострадали 60 человек. Одна женщина получила ранения несовместимые с жизнью и скончалась в больнице.  

В настоящее время, продолжается расследование уголовного дела. Устанавливаются лица, виновные в ЧП. 

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Народную артистку СССР Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в субботу
10 августа 2023, 21:52

Фото: iStock/SeventyFour

Народную артистку СССР Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в субботу, 12 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Театра Сатиры.
По информации театра, отпевать артистку будет в храме Христа Спасителя.

Напомним, 9 августа стало известно о смерти народной артистки СССР Веры Васильевой. Ей было 97 лет. 

Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. С 1948 года работала в труппе Театра Сатиры. 

Ранее ушла из жизни Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Ирина Мирошниченко. Актрисе был 81 год. Мирошниченко умерла в реанимации, не приходя в сознание.

Предварительной причиной смерти Мирошниченко является полиорганная недостаточность вследствие септическего шока. 

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#театр
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В Санкт-Петербурге ограничат передвижение на электросамокатах
10 августа 2023, 21:39

Фото: istockphoto/michal-rojek

В Санкт-Петербурге могут ввести новые ограничения для пользователей электросамокатов. Изменения предложил внести заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.
«Фонтанка» пишет, что на электросамокатах полностью запретят ездить в Петергофе, парке Дубки в Сестрорецке и по Канонерскому тоннелю. Предлагается в том числе ввести запрет на езду в 8 локациях, включая парк «Остров Фортов» и сквер Инчхон. Также ограничат скорость: до 15 км/час на 93 участках улиц и до 10 км/час на 6 участках.
 
На 25 улицах Санкт-Петербурга запретят парковать самокаты от сервисов кикшеринга, в число таких мест попадут территории у бюста Василия Жильцова и у памятника морякам-подводникам в Кронштадте.
 
С новыми правилами можно будет ознакомиться в информационных системах кикшерингов до 15 августа.

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#санкт-петербург
#электросамокат
#скорость
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Во Львовской области демонтировали четыре памятника советским солдатам
10 августа 2023, 21:15

Фото: iStock/sandsun

На Украине во Львовской области демонтировали четыре памятника советским солдатам. Об этом сообщили в украинском телеграм-канале «Деколонизация. Украина».
Сообщается, что памятники демонтированы в населенных пунктах Балучин, Низы, Домашев и Спас.

Напомним, ранее государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила заменить герб СССР на украинский трезубец на памятнике «Родина-мать» в Киеве. Министр культуры Украины Александр Ткаченко рассказал, что герб планируют заменить на украинский трезубец. Отмечается, что работы по замене герба начнутся в ближайшее время.

Также на Украине продолжается снос памятников времен СССР. В селе Подорожное Львовской области снесли еще один памятник времен СССР. Заместитель руководителя Львовской областной Андрей Годик рассказывал, что за последние полгода в регионе было демонтировано около 100 памятников советских времен.

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#памятники
#мать
#ссср
#министр
#снос
#украина
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Боевика «Азова»* приговорили к 25 годам колонии за убийство мирного жителя
Боевика «Азова»* приговорили к 25 годам колонии за убийство жителя Мариуполя
10 августа 2023, 21:04

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Верховный суд ДНР признал боевика батальона «Азов»* виновным в убийстве мужчины, который доставлял гуманитарную помощь в Мариуполь, и приговорил подсудимого к 25 годам лишения свободы.
Согласно материалам дела, вышестоящий командир отдал распоряжение убить мирного жителя, который доставлял гуманитарную помощь в Мариуполь.  

Мужчина был расстрелян из пулемета возле своего дома. В Следственном Комитете России пояснили, что поводом для убийства стали пророссийские взгляды мужчины. Боец «Азова»* признал вину и раскаялся.  

Суд приговорил украинского националиста к 25 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в колонии строго режима. Кроме того, ему присуждено выплатить моральную компенсацию семье убитого в размере 20 миллионов рублей. 

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#суд
#убийство
#мужчины
#мужчина
#мариуполь
#рф
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В Госдуме планируют дать отсрочку от армии учителям и сельским медикам
10 августа 2023, 21:02

Фото:istockphoto/Jovanmandic

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» планируют предложить ввести отсрочку от армейской службы для учителей и сельских медиков.
«Лента. Ру» пишет, что законопроект разработают и внесут в нижнюю палату парламента во время осенней сессии.
 
Лидер фракции Сергей Миронов рассказал, что получает письма от жителей российских регионов, которые обеспокоены нынешними правилами призыва в отношении данных категорий граждан.
 
В школах существует дефицит учителей-мужчин, а в маленьких городах и сёлах не хватает медиков, и школьных педагогов.
 
«Они пишут, что ситуация во многих населенных пунктах критическая, и если приехавший по распределению врач или учитель пойдет в армию, то впору будет закрыть школу, больницу или фельдшерский пункт», — прокомментировал ситуацию Сергей Миронов.
Депутаты СРЗП предложили дать учителям и сельским медикам отсрочку не только от срочной службы, но и от мобилизации в случае её проведения.

Ранее Минцифры выступило с предложением об отсрочке от военной службы сотрудникам IT-компаний, имеющим только среднее профильное образование.

Соответствующее предложение направлено в Госдуму. По информации издания, в связи с действующими правилами, на отсрочку от прохождения срочной службы, могут рассчитывать специалисты IT-компаний с государственной аккредитацией и высшим образованием.

Инициатива обусловлена тем, что в ряде компаний существуют ценные сотрудники, не имеющие профильного высшего образования. Поэтому, в условиях дефицита кадров, им предложено также предоставлять право на отсрочку.

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#госдума
#отсрочка
#армия
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На ВДНХ началась подготовка к Международной выставке-форуму «Россия»
10 августа 2023, 20:05

Фото: iStock/OxAvdeenko

В Москве на ВДНХ началась подготовка к проведению Международной выставки-форума «Россия». Об этом сообщили организаторы выставки-форума.
Отмечается, что открытие выставки-форума «Россия» состоится 4 ноября. В проведении мероприятия будет задействовано порядка 70 объектов инфраструктуры ВДНХ.

По словам организаторов, на территории ВДНХ построят временные павильоны, в которых множество участников представят свои экспозиции.

Напомним, в Москве с 11 по 20 августа в Северном сквере ВДНХ состоится IX Московский международный фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди». В этом году председателем жюри фестиваля станет завкафедрой ландшафтной архитектуры Московского архитектурного института Екатерина Прокофьева. Кроме неё в жюри будут преподаватели ландшафтного проектирования и известные садовые дизайнеры из Москвы и Санкт-Петербурга.

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#мероприятия
#дизайнеры
#выставки
#люди
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В Ереване отменили концерт группы Little Big из-за осквернения креста
Армянский депутат Абовян: Концерт Little Big отменили из-за осквернения креста
10 августа 2023, 19:55

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В столице Армении отменили концерт группы Little Big. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По информации портала, причиной отмены концерта стала петиция местных жителей, которые выступили против проведения концерта группы.

Граждан Еревана возмутил поступок солиста группы, который выложил в социальную сеть ролик, на котором он катается на скейтборде в виде креста. Организаторы концерта заявили, что не могут гарантировать безопасность при проведении концерта участникам мероприятия и гостям. В связи с этим, концерт группы был отменен.

Также, отмену концерта группы прокомментировал депутат армянского парламента Арман Абовян. Он заявил, что Армения не желает принимать людей, которые превратили святой крест в приспособление для развлечений.

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