Европейские бренды обуви начали возвращаться в Россию

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Европейские производители обуви начали возвращаться на российский рынок, пишут «Известия» со ссылкой на Обувной союз.
Среди них можно назвать немецкую Ara Group, испанскую Axa Shoes, итальянскую Igi and Co, представляющие сегменты «средний плюс» и «премиум».
В течение февраля и августа 2023 года крупные европейские компании вернулись в Россию с новыми коллекциями, и из ста предприятий, ранее ушедших с российского рынка, 15 уже совершили камбэк, как отмечено в Обувном союзе.
Среди них также присутствуют итальянские бренды Imac, Igi and Co, а также испанские Picolinos, Wonders, Hispanitos и другие. Эти марки уже доступны в магазинах Rendez-Vous и на ведущих маркетплейсах.
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Артем Кузьмин