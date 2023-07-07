«Евровидение – 2024» пройдет в Швеции

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Музыкальный конкурс «Евровидение – 2024» пройдет в шведском городе Мальмё, сообщили в Европейском вещательном союзе (EBU).
По информации союза, место для проведения конкурса выбирали долго. При выборе локации учитывались технические возможности для проведения соревнований, возможности для размещения тысяч зрителей, журналистов, членов съемочной группы, а также необходимая инфраструктура.
Финал «Евровидения» состоится 11 мая в комплексе «Мальмё-Арена».
Отмечается, что шведский город уже становился площадкой для проведения европейского песенного конкурса – в 1992 и 2013 годах.
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Финал «Евровидения» состоится 11 мая в комплексе «Мальмё-Арена».
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Евгения Парфентьева