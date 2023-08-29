Exxon: Мировому сообществу не удастся сдержать глобальное потепление к 2050 году

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Мировому сообществу не удастся достаточно быстро сократить выбросы парниковых газов, чтобы ограничить к 2050 году глобальное потепление двумя градусами Цельсия. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на ежегодный обзор энергетического рынка компании Exxon Mobil.
Эксперты Exxon отметили, что одной из главных причин невозможности достижения цели стало значительное увеличение потребностей в ископаемом топливе на фоне быстрого экономического роста в развивающихся странах. Из-за этого возобновляемые источники энергии к 2050 году все еще не будут играть в мировом энергетическом секторе ведущую роль, даже при пятикратном увеличении их доли.
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