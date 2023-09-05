Ежедневно Украину пытаются незаконно покинуть до 30 человек

Фото: istockphoto/Bychykhin_Olexandr
Украинские пограничники ежедневно задерживают от 20 до 30 человек, пытающихся незаконно покинуть страну. Как правило, это мужчины призывного возраста.
Чиновник погранслужбы отметил, что наиболее часто нарушители задерживаются на границах с Молдавией и Румынией. По его словам, всего с февраля 2022 года пограничниками задержано около 14,6 тысячи человек, пытавшихся незаконно перейти границу. Кроме того, предпринимаются попытки покинуть страну в пунктах пропуска по поддельным документам. За указанный период зафиксировано около 6,2 тысячи подобных случаев.
Читайте также:
Двоих россиян задержали финские пограничники за попытку незаконно пересечь границу
Белорусские мигранты попытались разрушить забор на границе с Польшей
Польский военный вертолет нарушил белорусскую границу
Александр Бойцов