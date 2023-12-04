Ежегодный прирост числа многодетных семей в Подмосковье составляет 7 тыс

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье каждый год становится на 7 тыс многодетных семей больше, чем в предыдущем году. Такие данные привела министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
«У нас в Московской области 107 тыс многодетных семей. Ежегодный прирост составляет 7 тыс новых семей, в которых воспитывается 345 тыс детей. То есть каждый пятый ребёнок в Московской области – из многодетной семьи», – рассказала Болатаева на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с правительством региона и главами городских округов.Она добавила, что в регионе проживают 278 многодетных семей, в которых сыновья или отцы стали участниками специальной военной операции.
«У нас есть многодетные семьи, в которых сыновья или отцы являются участниками СВО. Всего таких семей – 278 многодетных. Некоторые многодетные семьи принимают к себе на воспитание детей-сирот, и таких у нас больше 150», – отметила Болатаева.Министр добавила, что в регионе около 23 тыс семей с невысокими доходами. Им оказывается дополнительная помощь в виде детских пособий и бесплатного проезда. В 3 тыс многодетных семьях проживают дети с инвалидностью. Для них тоже предусмотрены льготы, в том числе выплаты по уходу за детьми-инвалидами.
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Лора Луганская