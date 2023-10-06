Ежи в лесах Подмосковья в ближайшее время впадут в зимнюю спячку

Фото: Комлесхоз МО
Ежи в подмосковных лесах заканчивают подготовку к зиме, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Для долгого зимнего сна зверьки подыскивают глубокие норы, предпочитая, чтобы они располагались под корнями деревьев и старыми пнями, засыпанными листвой и хвоей.
«Ежи утепляют зимние лёжки мхом и сухими листьями. В каждом таком домике зимует один ёжик. Перед уходом в спячку ежи активно питаются белковой пищей, набирая запасы жира под кожей и во внутренних органах. Запасти насекомых, улиток и червей на зиму невозможно, а жир послужит энергетическим запасом на время зимнего сна», – рассказали в подмосковном Комлесхозе.С наступлением первых заморозков, когда питание становится скудным, ежи закрывают вход в гнездо изнутри и засыпают, свернувшись клубком. В зимнюю спячку они впадают до апреля. Проспать зверёк может 240 дней. Изредка ежи могут просыпаться и даже выходить наружу, но окончательное пробуждение наступает весной.
В Подмосковье начался сбор желудейПодмосковные журавли задержались с перелётомЖителям Подмосковья раскрыли пользу лягушек
Читайте также:
Жителям Подмосковья раскрыли пользу лягушек для человека и природы
Подмосковные журавли задержались с перелётом на юг из-за необычно тёплой осени
В Подмосковье начался сбор желудей для выращивания сеянцев
Лора Луганская