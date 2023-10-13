Эзотерик Рзаев развеял миф о пятнице 13-е

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Эзотерик Зираддин Рзаев заявил, что все истории про неудачи и ужасные события в пятницу 13-ого являются не более, чем мифом.
«Все истории про пятницу 13-е — это не более чем народный фольклор, каким-то образом распространившийся на всю планету. Это можно сравнить с тем, как в Китае избегают числа «4», которое считается «знаком смерти». В этом, кстати, есть своя логика, ведь, например, времен года тоже четыре, и последнее из них — зима — является символом увядания и старости, не только природы, но и человека», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Рзаев.
При этом, он отметил, что во многих религиях мира пятница как день недели считается счастливым днём, а в христианстве, например, дьявольским числом считается 666, а не 13.
По словам специалиста, с точки зрения нумерологии, ни само число 13, ни пятница, ни их сочетание не несут в себе никакой энергетической опасности для человека.
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