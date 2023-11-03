F.A.C.C.T.: Главная цель политически мотивированных хакеров в РФ — госсектор

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Руководитель лаборатории цифровой криминалистики компании F.A.C.C.T. Антон Величко заявил, что главными целями, которые преследовали политически мотивированные хакеры в России, в этом году стали предприятия, связанные с госсектором, а также критической инфраструктурой и оборонной промышленностью.
«Наряду с гигантами в группе риска оказались IT-компании из сегмента малого и среднего бизнеса — интернет-ретейлеры, интеграторы, разработчики ПО, атаки на которых позволяют получить доступ не только к клиентским базам данных, но и к аутентификационным данным к инфраструктуре заказчиков, более крупных игроков рынка», — добавил в беседе с RT Величко.
Он отметил, что большинство украденных данных были выложены злоумышлинниками в общий доступ. При этом часть утекших данных использовалась для дальнейших атак.
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