ФАДН России проводит Всероссийский конкурс в сфере национальных отношений

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«Ресурсный центр в сфере национальных отношений» при поддержке ФАДН России проводит в период с 5 июля по 15 октября 2023 года прием заявок на VI Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений.
Принять участие в конкурсе смогут граждане РФ, органы государственной власти, бюджетные учреждения, некоммерческие и коммерческие организации, которые занимаются реализацией проектов, направленных на гармонизацию межнациональных отношений.
Граждане и организации, чья деятельность направлена на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, смогут оставить заявки на участие на сайте: https://forms.yandex.ru/u/649d7cf690fa7b2015253a22/
Целью конкурса станет выявление лучших практик в сфере межнациональных отношений и последующая поддержка лучших проектов.
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Граждане и организации, чья деятельность направлена на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, смогут оставить заявки на участие на сайте: https://forms.yandex.ru/u/649d7cf690fa7b2015253a22/
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Анастасия Крестьянова