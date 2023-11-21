Фаевская обсудила на правозащитной конференции безопасность в интернет-пространстве

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская приняла участие в конференции, посвящённой 75-летию Всеобщей декларации прав человека. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена Подмосковья.
На конференции затронули темы создания альтернативы западной системе неправительственных организаций, а также организации безопасности в интернет-пространстве.
По словам главы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, информационная безопасность очень важна. Необходимо обсуждение на международном уровне, чтобы алгоритмы и критерии интернет-пространства были открытыми для общества.
Читайте также:
В Подмосковье провели лекции по правовой грамотности детей
Омбудсмен Фаевская проверила доступную среду в Красногорске
Школьникам из Долгопрудного рассказали о деятельности омбудсмена Ирины Фаевской
«Права человека – высшая ценность, а защита прав – наша основная задача. Сегодня состоялись интересные дискуссии в области прав человека. Это прекрасная площадка для обмена опытом и наработки стратегий по улучшению защиты прав человека как на местном, так и на глобальном уровне», – сказала Фаевская.
Читайте также:
В Подмосковье провели лекции по правовой грамотности детей
Омбудсмен Фаевская проверила доступную среду в Красногорске
Школьникам из Долгопрудного рассказали о деятельности омбудсмена Ирины Фаевской
Лора Луганская