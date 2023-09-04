Фаевская оценила популярность проекта «Активное долголетие» у жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
«Уверена, что проект и дальше будет развиваться. Все активности регулярно корректируются, добавляются новые. Каждый участник может найти занятие по душе. Сегодня можно принять участие в 31 активности. Особенно популярны такие, как скандинавская ходьба, бассейн, физкультура, катание на сапах, творчество, экскурсии и йога», – перечислила Фаевская.
Попасть в проект можно проактивно – жительницам Подмосковья в 55 лет и мужчинам в 60 приходит уведомление на региональном портале госуслуг. За год было направлено 90 тыс приглашений, 16 тысяч человек вступили в клуб.
Также можно записаться самостоятельно на портале. Узнать все новости и полезную информацию можно в Telegram-канале, где уже 13,5 тыс подписчиков.
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