Фаевская почтила память жертв массовых репрессий на Бутовском полигоне

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская приняла участие в акции, посвящённой Дню памяти о начале массовых казней на Бутовском полигоне в 1937 году. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
Вместе с Фаевской цветы к мемориалу возложили настоятель храма святых Новомучеников и исповедников Российских в Бутове протоиерей Кирилл Каледа, родственники пострадавших и неравнодушные люди.
Сад памяти на Бутовском полигоне открыли в 2017 году. Это самый большой мемориал жертвам репрессий. Он выполнен в виде раскрытого рва глубиной 2 м и длиной 300 м. Спускаясь в него, посетители оказываются на уровне расположенных вблизи захоронений.
На гранитных стенах памятника высечены имена погибших, они расположены по датам расстрелов. Создана компьютерная база, которая поможет родным жертв репрессий найти на плите нужное имя.
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«Сегодня в Саду памяти мы почтили память жертв массовых репрессий. В конце 1930-х годов там были расстреляны более 20 тыс человек. Это трагичные события нашей страны, о которых важно помнить», – сказала Фаевская.
На гранитных стенах памятника высечены имена погибших, они расположены по датам расстрелов. Создана компьютерная база, которая поможет родным жертв репрессий найти на плите нужное имя.
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Лора Луганская