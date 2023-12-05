Фаевская поздравила подмосковных волонтёров с Международным днём добровольца

Бывший режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий, осужденный за совращение 13-летнего мальчика, отправился в зону проведения спецоперации. О том, почему деятель культуры решил принять участие в боевых действиях, и кто еще был помилован за совершение тяжких резонансных преступлений, расскажет редакция «Радио 1».