Фанаты сорвали концерт The Killers в Батуми из-за российского барабанщика

Фото: iStock/Pro2sound
Солист группы The Killers, во время концерта в Грузии, поднял на сцену из толпы российского барабанщика. Действие артиста вызвало недовольство у зрителей, на что он заявил, что «мы все братья». После его слов, часть зрителей покинули концерт. Об этом сообщает телекомпания «ТВ Пирвели».
В знак протеста, часть зрителей ушли с концерта группа, а оставшиеся освистали музыкантов и выкрикивали протестные лозунги.
В сети интернет распространилось видео с концерта The Killers, на котором слышно, как солист говорит о том, что «мы все братья и сестры».
Ранее сообщалось о скандале в Грузии, в связи с прибытием в Батуми лайнера с россиянами. Местные оппозиционеры сочли, что судно подпадает под санкции и нарушает их, создавая провокацию.
Читайте также:
Звезду сериала «Универ» не пустили в Грузию
Россия обвинила Запад в давлении на Грузию
В Грузии увеличилось число жертв оползня
В сети интернет распространилось видео с концерта The Killers, на котором слышно, как солист говорит о том, что «мы все братья и сестры».
Читайте также:
Звезду сериала «Универ» не пустили в Грузию
Россия обвинила Запад в давлении на Грузию
В Грузии увеличилось число жертв оползня
Анастасия Крестьянова