Фанаты певца Шатунова попросили назвать его именем сквер в Москве

istockphoto/Valeriya
В обращении сказано, что поклонники Юрия Шатунова активно работают по присвоению имени площадке, находящейся в Центральном административном округе Москвы в Мещанском районе рядом с домом № 15 по улице Трубной напротив дома № 2 на Цветном бульваре.
Ранее сообщалось, что в Сети за 100 тысяч рублей продают авиабилет Юрия Шатунова. Посадочный талон с именем бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова продается на Авито за 100 тысяч рублей. Продавец утверждает, что талон подлинный, и сохранилась отрывная часть. Место на билете указано в эконом-классе.