Фармацевтическая компания из Химок представила лучшую научную экскурсию на производство

Фото: администрация г. о. Химки
«ХимРар» разработала лучшую стратегию по развитию промтуризма, направленную на продвижение инвестиционного потенциала региона.
«Число туристов в рамках проекта рассчитываем увеличить с 10 тыс в нынешнем году до 25 тыс – в 2025-м. А число школьников, посещающих промпредприятия, увеличится до 3 тыс», – рассказал замминистра инвестиций, промышленности науки Московской области Евгений Подлипенский.В минувшие выходные химкинские студенты и старшеклассники побывали на экскурсии по предприятию. Им рассказали о пошаговом производстве лекарств. Ребята узнали, как создаются активные биологические соединения, которые становятся основой для лекарств, как проходят исследования потенциальных препаратов.
«Мы впервые провели экскурсию для сотрудников компании ИФАРМА, которые занимаются клиническими исследованиями. Мы показали и рассказали, как рождаются лекарства в нашем центре, и какие специалисты задействованы в этом процессе», – рассказала менеджер проектов группы компаний «ХимРар» Ирина Дмитриева.Предприятие производит лекарства как на внутренний, так и на внешний рынок. Один из ключевых продуктов компании, препарат от коронавируса «Авифавир», в 2022 году появился в продаже в Гватемале. Также «ХимРар» планирует начать экспорт в Африку. Компания одной из первых в Химках подала заявку на участие в программе импортозамещения.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Химках стартовал инновационный проект по спортивному ориентированию.