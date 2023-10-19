Фармэксперт Яговдик: Беда фармацевтики – недостаток кадров

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Президент Калининградской фармассоциации Дмитрий Яговдик заявил, что проблемой современной российской фармацевтики является, в том числе, нехватка кадров.
Он также заявил, что отечественный фармацевтический рынок нуждается в государственной поддержке.
Для того, чтобы увеличить число специалистов в отрасли, нужна серьёзная государственная программа, считает эксперт.
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«В этой отрасли надо иметь опережающий взгляд на будущее, понимать, каков объём необходимых препаратов, которые могут оказаться в дефиците. Надо увеличить и выпуск субстанций на российском рынке, развивать промышленные производственные площадки и общая беда, о которой мы все говорим, включая аптечное и промышленное звенья, звено производственных аптек – это кадры», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Яговдик.
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Мелисса Тимофеева