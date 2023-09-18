ФАС обязала операторов отменить плату за раздачу интернета

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ФАС направило в МТС, Билайн, МегаФон и Теле2 предупреждение о прекращении подобных действий. В течение месяца операторы связи должны отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств и не ограничивать абонентам доступ к этой услуге.
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