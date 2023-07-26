ФАС отреагировала на возможное подорожание гречки

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Уточняется, что предупреждение служит превентивной мерой, которая направлена на недопущение нарушения норм антимонопольного законодательства. В пресс-службе ведомства сообщили, что рост цен может привести к повышенному спросу среди потребителей. В случае выявления таких практик, ФАС примет меры в соответвсии с законодательством РФ.
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