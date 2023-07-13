ФАС проверит формирование цен на авиабилеты в России

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Территориальные управления ФАС РФ также принимают участие в проверке.
Напомним, ранее совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев сказал, что стоимость авиабилетов в России в 2023 году может увеличиться на внутренних рейсах на 15–20%, на международных — до 40%.
После этого замминистр транспорта России Игорь Чалик заявил, что прогноз возможного роста цен на авиабилеты в России до 40% не имеет под собой оснований. Также он дополнил, что меры государственной поддержки и условия на рынке позволяют сохранить доступные цены.
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