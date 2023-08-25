ФАС рассмотрит поступающие жалобы на введение платы за раздачу интернета

Фото: istockphoto/krisanapong detraphiphat
В Федеральную антимонопольную службу начали массово поступать жалобы от абонентов на то, что операторы начали взимать плату за раздачу интернета со смартфонов на другие устройства.
Речь в данном случае идет о функции раздачи интернета со смартфона на другие устройства, когда он используется в режиме модема. Другие устройства подключаются к нему через Wi-Fi, Bluetooth или USB и за счет этого получают доступ в интернет. Аналитики объясняют введение платы за эту опцию тем, что операторы ищут способы дополнительного заработка в условиях, когда они лишены возможности поднимать тарифы на связь.
Читайте также:
Минцифры оценило стоимость доступа к Интернету в России
Россиянам объяснили стремительное удорожание мобильной связи
В России хотят ежегодно повышать тарифы мобильных операторов
Александр Бойцов