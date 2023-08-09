ФАС усилит контроль за продуктовыми ритейлерами в регионах

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила своим отделениям в регионах усилить контроль за местными продуктовыми ритейлерами. Об этом говорится в сообщении ведомства.
В службе уточнили, что крупные продуктовые сети занимают малую часть продовольственного рынка в регионах. ФАС принял решение усилить контроль за некоторыми региональными сетями, которые занимают доминирующее положение на рынке.
При обнаружении нарушений антимонопольная служба будет принимать различные меры от предупреждения до возбуждения дел.
Ранее сообщалось, что региональные продовольственные сети ограничили наценки на ряд базовых продуктов.
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При обнаружении нарушений антимонопольная служба будет принимать различные меры от предупреждения до возбуждения дел.
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Анастасия Чинкова