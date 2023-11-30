ФАС выдала предупреждение авиакомпании «Победа»

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Федеральная антимонопольная служба РФ выдала предупреждение авиакомпании «Победа» за размер оплаты с пассажира за изменения ФИО в билете. Об этом сообщает РИА Новости.
«Служба выяснила — ее (авиакомпании «Победа». — прим. ред.) пассажирам необходимо было заплатить от 500 до 5000 рублей за внесение изменений в ФИО или изменение/корректировку данных документа при посадке в самолет. Доказательств обоснованности такого размера платы компания не представила», — заявили в ведомстве.В ФАС отметили, что подобная плата быть обоснована с экономической точки зрения и соразмерна понесенным фактическим расходам авиакомпании. Теперь перевозчику нужно в течение 30 дней высчитать и утвердить единую сумму, которую удерживают с пассажира в случае изменения условий договора перевозки.
Ранее сообщалось, что турагенства начали продавать туры в Сочи за бесценок после «шторма века». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак