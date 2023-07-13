ФАС выдала предостережение совладельцу Внуково Ванцеву

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ФАС выдала предостережение совладельцу Внуково Виталию Ванцеву после его слов о росте цен на билеты на 40%. Об этом говорится на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы.
Подчеркивается, что такое заявление могло спровоцировать рост цен.
13 июля председатель совета директоров аэропорта Внуково Виталий Ванцев сделал заявление. Он уточнил, что у авиакомпаний из России выросли затраты, в том числе на техобслуживание самолетов.
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«Подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к действию по повышению цен хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на рынке реализации авиабилетов и авиаперевозок», — отметили в ведомстве.
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Диана Аванесян