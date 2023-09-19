Федеральные суды начнут работать в новых регионах России с 21 сентября

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Пленум Верховного суда определил 21 сентября 2023 года в качестве даты начала работы федеральных судей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает RT.
«Указами президента России Владимира Путина были назначены судьи в суды, которые начнут работать в новых регионах», — цитирует первого заместителя председателя Верховного суда России Петра Серкова RT.
Отмечается, что с 21 сентября этого года в новых регионах РФ начнут работу областные, городские, районные, межрайонные, арбитражные и гарнизонные суды.
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