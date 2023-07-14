Федеральное агентство по делам молодежи проведет грантовый конкурс

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С 3 июля по 3 августа 2023 года пройдет прием заявок на конкурс Росмолодежь. Гранты: «Микрогранты».
В рамках конкурса, участники смогут претендовать на грантовую поддержку в размере до 100 000 рублей.
Целью конкурса является выявление и поддержка малых социальных проектных инициатив, а также получение опыта участия в грантовых конкурсах.
Принять участие в программе смогут граждане РФ от 14 до 35 лет. В том числе, поучаствовать в конкурсе смогут проживающие на территориях ДНР и ЛНР. Заявки на участие необходимо будет направить по 18 направлениям поддержки на сайте grants.myrosmol.ru.
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Анастасия Крестьянова