Федеральную программу акселерации прошли 18 подмосковных ИТ-компаний

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Участвовать в конкурсном отборе могут технологические компании, которые осуществляют разработку решений в сфере информационных технологий, а также новых коммуникационных интернет-технологий.
«Программу акселератора уже прошли 18 технологических компаний из Подмосковья. Среди них — туристический маркетплейс. платформа для преодоления заикания, система поддержки принятия врачебных решений, сервис онлайн-обучения танцам по подписке и другие. На данный момент идет прием заявок на 9-й конкурсный отбор, он завершится 26 сентября», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Образовательная программа для ИТ-компаний, которые пройдут отбор, рассчитана на 12 недель.
Программа Спринт создана с целью сформировать управленческие компетенции, необходимые для масштабирования бизнеса и построения системы продаж ИТ-продуктов.
Организаторами выступили Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Минцифры РФ. Победители конкурсного отбора примут участие в акселерационной программе Спринт, которая реализовывается в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» .
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