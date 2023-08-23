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Федеральную программу акселерации прошли 18 подмосковных ИТ-компаний

23 августа 2023, 10:36

Фото: istockphoto / JLco - Julia Amaral

Российские ИТ-компании приглашают принять участие в конкурсном отборе акселератора по программе «Спринт»

Участвовать в конкурсном отборе могут технологические компании, которые осуществляют разработку решений в сфере информационных технологий, а также новых коммуникационных интернет-технологий.

«Программу акселератора уже прошли 18 технологических компаний из Подмосковья. Среди них — туристический маркетплейс. платформа для преодоления заикания, система поддержки принятия врачебных решений, сервис онлайн-обучения танцам по подписке и другие. На данный момент идет прием заявок на 9-й конкурсный отбор, он завершится 26 сентября», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.


Образовательная программа для ИТ-компаний, которые пройдут отбор, рассчитана на 12 недель.

Программа Спринт создана с целью сформировать управленческие компетенции, необходимые для масштабирования бизнеса и построения системы продаж ИТ-продуктов.

Организаторами выступили Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Минцифры РФ. Победители конкурсного отбора примут участие в акселерационной программе Спринт, которая реализовывается в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» .

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В детском лагере «Литвиново» отпраздновали День государственного флага России
23 августа 2023, 09:49

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

22 августа, в День государственного флага Российской Федерации, в лагере «Литвиново» состоялась торжественная линейка с поднятием флага и концертная программа.

На сегодняшний день в подмосковном лагере «Литвиново» проходит финальная смена, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«На смене отдыхают более 200 детей, чьи отцы сейчас находятся в зоне боевых действий», — рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. 

Торжественное празднование начали с выхода с флагом России под патриотические песни. Дети подготовили сказку о значении флага России.


«Мы уделяем много времени патриотическому воспитанию, поскольку дети должны знать свою историю и чтить символику своей страны», — отметила Людмила Болатаева. 

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Финальная летняя смена стартовала в подмосковном лагере «Литвиново».

Власти Московской области организовали отдых для 2,5 тыс детей участников СВО.
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#сво
#людмила болатаева
#служба
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В среду утром загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла
23 августа 2023, 09:20

Фото: istockphoto / Marcin Kilarski

В среду утром, 23 августа, загруженность дорог Московской области составляет 3 балла. Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, на дорогах зафиксировано почти 865 тысяч автомобилей, что на 3% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Каширском, Калужском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал" и М-7 "Волга".

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах.

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В Госдуме планируют ввести стандарт на горячее питание для школьников
23 августа 2023, 08:09

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Госдуме хотя разработать единый федеральный стандарт по обеспечению школьников горячим питанием.
«Известия» пишут, что с таким предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину обратились члены комитета Госдумы по просвещению и лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
 
В документе, который направили премьер-министру, указывается на важность соблюдения равных прав детей во всех регионах. Депутаты предлагают установить обязательный для российских регионов единый федеральный стандарт с базовым перечнем блюд, который будет отвечать принципам правильного питания. Базовые меню в зависимости от региональных и национальных особенностей дополнят.
 
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что сейчас тендеры выигрывают компании, предлагающие более низкую цену, но это даёт гарантию качества или широкого ассортимента продуктов питания. По мнению депутата, данный ГОСТ необходим и его стоит учитывать при проведении конкурсов.

Ранее сообщалось, что на обеспечение подмосковных школьников бесплатным питанием направят более 9 млрд рублей.

«Бесплатным двухразовым питанием обеспечиваются дети из многодетных семей, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и из семей участников спецоперации. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, бесплатно завтракают. Всего на питание этих категорий в 2023 году предусмотрено 3,3 млрд рублей», – пояснил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.
По его словам, в 2023/2024 учебном году 270 тысяч учащихся льготных категорий будут обеспечены бесплатными завтраками и обедами. Также за счёт выделяемых субсидий могут выплачиваться компенсации за питание детям с ОВЗ, которые обучаются на дому.

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#школа
#дети
#питание
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Поставки российского зерна в Африку могут начаться в ближайшее время
В ближайшее время возможна поставка первой партии российского зерна в Африку
23 августа 2023, 07:19

Фото: iStock/Andrey Iudin

Первая партия российского зерна может отправить в нуждающиеся страны Африки в ближайшее время, заявил источник «РИА Новости».
«Мы ожидаем, что первая партия реализуется в ближайшее время, это очень важный шаг для продовольственной безопасности нуждающихся стран», - прокомментировал ситуацию источник.

Насчет участия в процессе поставок Турции собеседник агентства сказал только, что Турция знакома с этим процессом. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с партнерами из Африки о поставках зерна на безвозмездной основе завершаются. Путин также отметил, что РФ способна заместить украинское зерно как на коммерческой основе, так и в виде безвозмездной помощи нуждающимся странам.

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#зерновая сделка
#африка
#россия
#турция
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«Коммерсант»: Все подозреваемые в гибели восьми диггеров установлены
Установлены все подозреваемые в гибели восьми диггеров
23 августа 2023, 06:44

Фото: iStock/Aroma photography

Инспекторы Главного следственного управления Следственного комитета РФ выяснили личности всех лиц, причастных к организации похода по московским подземельям, в результате которого скончались восемь человек. Об этом пишет издание «Коммерсант».
«В центре внимания следователей оказались инициатор подземных экскурсий Никита Дубас и ушедший от правоохранительных органов гендиректор ООО „Авангард“ Александр Лазовский», — уточняется в публикации.
Дополнительно был задержан генеральный директор туристической компании «Спутник» Александр Ким.

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#экскурсии
#спутник
#адвокат
#обвинение
#компании
#авангард
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Расходы на патриотическое воспитание в России за год выросли в три раза
Более 11 млрд рублей потратили в России на патриотическое воспитание
23 августа 2023, 05:34

Istockphoto / Anton Novikov

В 2022 году на патриотическое воспитание в России было выделено 11,4 миллиарда рублей, что значительно превысило изначально запланированные 5 миллиардов и в три раза превышает сумму 2021 года, когда было потрачено 3,4 миллиарда рублей.
Такие данные содержатся в отчете комитета Госдумы, ответственного за вопросы семьи, женщин и детей, о расходовании бюджета в прошлом году. Об этом сообщает газета «Известия».

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#данные
#семьи
#онлайн
#сво
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В Британии разразился скандал из-за украинских беженцев
DM: покупка жилья для украинцев вызвала негодование в Британии
23 августа 2023, 04:00

Фото: iStock/nevenmn

Жители Лангтофта в Линкольншире, Англия, выразили недовольство покупкой 12 домов местной администрацией для беженцев из Украины и Афганистана, сообщает Daily Mail.
Местный Совет потратил на недвижимость примерно 1,8 миллиона фунтов стерлингов (около 215 миллионов рублей). Многие местные граждане утверждают, что такие решения следовало бы принимать с учетом потребностей местного населения в жилье. 74-летняя Лиз Джарман рассказала Daily Mail, что местным жителям не предоставили возможности приобрести жилье в этом комплексе.

 «Многие из нас ощущают, что нас просто не слышат. Я не против приема беженцев, но почему Совет решил так поступить?» — возмущается она.
Она также добавила, что многие жители округа нуждаются в жилье, включая бывших военных. Другой житель, сохраняющий анонимность, заметил, что многие стремятся улучшить свои жилищные условия, и в то же время администрация обеспечивает жильем беженцев.

Тем не менее, некоторые жители поддержали решение Совета. Лиам Доддс, 44 года, отметил, что беженцы, возможно, ищут убежище и надежное место для жизни, а предоставление им жилья — это минимальная помощь, которую можно оказать.

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#недвижимость
#жители
#администрация
#фрг
#беженцы
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Названы продукты, помогающие справиться со стрессом
Доцент Бобровский посоветовал есть ягоды, фрукты и зелень для борьбы со стрессом
23 августа 2023, 02:50

Фото: iStock/demaerre

В интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета СПбГУ, диетолог Андрей Бобровский рассказал о продуктах, которые помогут справиться с психоэмоциональными нагрузками.
Правильное питание играет ключевую роль в поддержании организма во время стресса, подчеркнул он.

«Продукты, богатые магнием, цинком, а также омега-3 и омега-6 полиненасыщенными жирными кислотами, оказывают наибольшую пользу. Не стоит забывать и о фолиевой кислоте», — сказал Бобровский.
Он отметил, что продукты, содержащие эти компоненты, могут помочь не только справиться с текущими стрессовыми ситуациями, но и подготовить организм к возможным будущим нагрузкам. Среди рекомендуемых продуктов Бобровский выделил ягоды, фрукты и некоторые виды зелени.

«К таковым относятся клубника, апельсины, мандарины, грейпфруты, авокадо. Что касается зелени, особенное внимание стоит уделить шпинату, который является хорошим источником магния», — добавил он.
Он также советует, чтобы ягоды, фрукты и зелень занимали примерно четверть пищевого рациона для достижения желаемого эффекта.

Дополнительной поддержкой для организма будут перепелиные яйца, орехи и жирные сорта рыбы, подытожил диетолог.

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#фрукты
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Эксперты назвали самые популярные города для путешествий на машине
Сочи и Анапа вошли в число самых популярных городов для путешествий на машине
23 августа 2023, 02:46

Фото: istockphoto.com/molchanovdmitry

Согласно данным российской платформы для бронирования жилья, «Твил», этим летом 2023 года автотуристы выбрали свои главные направления для путешествий, передает РИА Новости.
Лидером стал Сочи, захватив 20% всех летних бронирований. Анапа заняла второе место, а Геленджик пришелся на третье, с 12% и 6% бронирований соответственно.

Интересный факт: для путешествующих на авто важность наличия парковочного места при бронировании жилья в летний период составляет 15% от всех запросов, что ставит это требование выше даже, чем близость к морю, который занимает 12%.

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