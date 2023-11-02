Федерация журналистов IFJ призвала Израиль прекратить «бойню» сотрудников СМИ

Фото: iStock/bwb-studio
Международная федерация журналистов (IFJ) в совместном с еще 70 международными журналистскими ассоциациями заявлении призвала Израиль принять конкретные меры по защите и обеспечению безопасности журналистов в зоне конфликта. Об этом говорится в сообщении организации.
В заявлении сообщается, что с начала эскалации конфликта ежедневно погибает более одного журналиста, что «представляет собой беспрецедентную бойню». В организации также добавили, что правительству Израиля придется взять на себя ответственность за это.
Напомним, за 2023 года были убиты более 46 журналистов и более 531 были заключены в тюрьму, об этом написал Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
Читайте также:
УВКПЧ ООН: В 2023 году были убиты более 46 журналистов
В Газе сообщили, что число погибших при ударах Израиля превысило 9000
Парламент Бахрейна сообщил о прекращении экономических отношений с Израилем
Напомним, за 2023 года были убиты более 46 журналистов и более 531 были заключены в тюрьму, об этом написал Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
Читайте также:
УВКПЧ ООН: В 2023 году были убиты более 46 журналистов
В Газе сообщили, что число погибших при ударах Израиля превысило 9000
Парламент Бахрейна сообщил о прекращении экономических отношений с Израилем
Екатерина Коршунова