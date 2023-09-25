Федор Конюхов впервые в мире переплывет океан на катамаране на солнечной энергии

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«Я ухожу на шесть месяцев, у меня программа — микропластик в океане. Я пойду на катамаране, это будет на солнечных батареях», — цитирует РИА Новости слова Конюхова.
На официальном сайте путешественника уточняется, что на первом этапе экспедиции он преодолеет путь от Канарских до Карибских островов через Атлантический океан, а на втором — через Тихий океан от Чили до Австралии.
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