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Федор Конюхов впервые в мире переплывет океан на катамаране на солнечной энергии

25 сентября 2023, 22:48
Фото: iStock/mr-fox

Фото: iStock/mr-fox

Путешественник Федор Конюхов рассказал журналистам, что собирается впервые в истории перейти Тихий океан в одиночку на катамаране на солнечной энергии с научной программой по исследованию микропластика.

«Я ухожу на шесть месяцев, у меня программа — микропластик в океане. Я пойду на катамаране, это будет на солнечных батареях», — цитирует РИА Новости слова Конюхова.

На официальном сайте путешественника уточняется, что на первом этапе экспедиции он преодолеет путь от Канарских до Карибских островов через Атлантический океан, а на втором — через Тихий океан от Чили до Австралии.

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#путешествие
#мужчина
#австралия
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«Правильно сделал»: Кадыров признал, что его сын Адам избил поджигателя Корана
Кадыров признал, что его сын Адам избил обвиняемого в сожжении Корана
25 сентября 2023, 20:50

Фото: istock / globalmoments

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 25 сентября в своём телеграм-канале опубликовал пост, в котором признал факт того, что его сын Адам Кадыров избил поджигателя Корана Никиту Журавеля. Чеченский глава добавил, что «не любит недосказанность».

«Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», – выразил мнение глава Чечни.
Рамзан Кадыров также добавил, что в Российской Федерации действует закон, который защищает Священные Писания и религиозные ценности граждан охраняются на высшем уровне. 

Напомним, что Журавель сжег Коран 4 мая по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей и снял это на камеру, после чего отправил видео сотрудникам СБУ. СК возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих и задержал поджигателя.  Позже, в середине августа, Журавель, находясь в СИЗО в городе Грозный, обратился к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с заявлением, что его избил сын Рамзана Кадырова.  

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США ввели санкции против крупнейшего в мире производителя титановой продукции
Санкции США коснулись компании ВСМПО-Ависма , производящей продукцию из титана
25 сентября 2023, 20:14

Фото: iStock/sasha85ru

США ввели санкции против крупнейшего производителя титановой продукции, компании ВСМПО-Ависма из Свердловской области. Об этом свидетельствуют данные Федерального реестра официальным документов американского правительства.
Такая мера привела к приостановке экспорта титановой продукции в США.

Ранее сообщалось, что Минторг США ввёл санкции против пяти российских и 23 зарубежных компаний. В России ограничения коснулись ООО «Грант Инструмент», «СМТ Айлоджик», ООО «Девайс Консалтинг», ВСМПО-АВИСМА и «Стрелой».

Кроме того, ввести дополнительные антироссийские санкции может и Южная Корея, которая недовольна переговорами России и КНДР о военном сотрудничестве. 

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#металл
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ООН прокомментировали участие нациста в заседании парламента Канады
25 сентября 2023, 20:07

Фото: istock / Viktor Sidorov

Чествование людей, участвовавших в деятельности нацистов во время Второй мировой войны, недопустимо. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Заявление последовало после просьбы дать комментарий на овации канадского парламента ветерану СС Ярославу Хунке. Информацию сообщает РИА Новости.
Спикер палаты в Оттаве уже извинился за приглашение этого человека. 

«Мы, конечно, выступаем против любого чествования людей, которые активно участвовали в деятельности нацистов во время Второй мировой войны», — заявил Дюжаррик.
Напомним, что Хунку пригласили 22 сентября за заседание канадского парламента, приуроченное к визиту украинского президента Владимира Зеленского. На заседании мужчину представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны» и осыпали аплодисментами. По факту 98-летний мужчина оказался бывшим участником добровольческой дивизии СС «Галичина», которая воевала против войск СССР и «прославилась» своими ужасными поступками по отношению к евреям, белорусам, полякам и словакам. Кроме того, подразделение состояло в основном из националистов из Украины. 

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Метеоролог Позднякова предрекла возвращение умеренного тепла в столице
25 сентября 2023, 19:15

Фото: istockphoto.com/yulenochekk

Метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что во второй половине этой недели тепло вернётся в Москву.
«Во вторник и среду у нас будет умеренное тепло, и минимальная температура составит 7-15°C в Москве и по области, в четверг температура в дневные часы будет повышаться и достигнет отметки уже 20°C, а в пятницу может быть даже выше», — прокомментировала Позднякова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Она добавила, что первые пять дней октября будут комфортными для горожан в температурном плане, заморозков пока не предвидеться.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в эфире «Радио 1» рассказал, что предстоящая неделя в Москве и Подмосковье будет тёплая и без дождей.

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#осень
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Все подмосковные детские сады перешли на стандарт «Предшкола»
25 сентября 2023, 18:09

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году все детские сады Подмосковья перешли на стандарт «Предшкола». Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв на еженедельном совещании с областным правительством и главами городских округов.
«В этом году открываем 48 детсадов. Но важно не только строить школы и сады, но и применять там лучшие практики для подготовки наших малышей от 3 до 7 лет к предстоящему обучению. Часто образовательные комплексы представляют собой единый организм, который может позволить уже с трёх лет готовить ребёнка к первому классу чтобы он показывал высокую успеваемость, снижать риски, связанные с психологией. Это для многих ребят является барьером в школьной жизни», – отметил Воробьёв
Внедрять стандарт «Предшкола» в регионе начали два года назад. В 2023-м программа стала работать во всех детсадах Подмосковья. Она обеспечивает комфортный переход от дошкольного обучения к школьной скамье.
«Важны и новые методики, и современное оборудование, и взаимодействие со школой не только воспитателей и учителей, но и детей и школьников-шефов. Они проводят совместные мероприятия. Самое активное участие в пилотировании проекта приняли Богородский, Балашиха, Ленинский, Люберцы и Электросталь», – заявил министр образования Подмосковья Илья Бронштейн.
Он добавил, что с октября начинается повышение квалификации воспитателей на базе Гимназии Е.М. Примакова и наших лидеров по реализации проекта. У всех команд муниципальных детсадов будет возможность познакомиться с передовыми методиками
 
В этом году в регионе двери для воспитанников открыли 32 новых детских сада на 8,3 тыс мест. Также в этом году в Московской области провели капитальный ремонт 17 детских садов. До конца 2023-го завершат работы еще в 12. 
 
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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#детские сады
#детсад
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В Севастополе разработали алгоритм оповещения населения об угрозе воздушной атаки
Губернатор Севастополя Развозжаев заявил о новом плане оповещения населения
25 сентября 2023, 18:08

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Власти Севастополя разработали алгоритм оповещения об угрозе воздушной атаки. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Алгоритм выглядит следующим образом: сначала военные передают информацию о воздушной тревоге, после чего губернатор лично даёт команду о запуске сигнала. Затем Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) запускает городские сирены и громкоговорители. После происходит публикация предупреждения в Telegram-канале Развожаева. Следом сигнал тревоги начинает транслироваться по местному радио и телевидению. 

Губернатор Севастополя отметил, что у населения есть от 30 до 50 минут, чтобы выполнить требования властей по обеспечению собственной безопасности – либо проследовать в укрытие, либо остаться дома и следовать установленным правилам.

Также Развожаев добавил, что управляющие компании и районные администрации вновь проинформируют жителей о расположении укрытий в каждом из районов города.

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#севастополь
#обстрел
#безопасность
#информация
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«Горжусь»: Кадыров опубликовал видео избиения сыном Адамом Никиты Журавеля
Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает Никиту Журавеля
25 сентября 2023, 18:01

Фото: istock / Andranik Hakobyan

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео с избиением своим сыном Никиты Журавеля, которого подозревают в сожжении Корана.

Кадыров заявил, что не любит недосказанность. По словам чеченского главы, в интернете много споров по факту избиения его сыном сжигателя Священного Корана Никиты Журавеля. По этой причине он опубликовал видео, которым подтвердил избиение. 

«Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», — добавил Кадыров подпись к видео.
Рамзан Кадыров гордится поступком сына Адама.  Кроме того, по мнению главы Чечни, религиозные ценности граждан страны охраняются Россией на высочайшем уровне, и провокаторам этого не отнять.

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#избиение
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В Щёлково появится производство изотермических полуприцепов
25 сентября 2023, 18:01

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

На сопровождение Центра содействия строительству при Правительстве региона поступил проект нового производственного здания компании-изготовителя автофургонов для транспортировки замороженных продуктов «СИБЕВРОВЭН».

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение застройщику на строительство производства. Застройщик вложит в проект порядка 350 миллионов рублей. 

Общая площадь объекта составит более 5,8 тысяч кв. метров. В производственной части разместят цех изготовления изотермических полуприцепов. Административный блок запроектирован на площади 408 кв. метров — это помещения для рабочих, раздевалка, столовая и пункт оказания первой помощи. Будет создано 40 рабочих мест.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8 (498) 602-00-00.

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Операторы Системы-112 Московской области обработали 79 миллионов обращений
25 сентября 2023, 17:47

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

С 1 июня 2015 года — начала работы региональной Системы-112 — операторы приняли и обработали более 79 миллионов вызовов, где в каждом обращении была оказана необходимая помощь и поддержка заявителю.

Каждый день операторы горячей линии номера «112» в Московской области принимают порядка 30 тысяч обращений, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

С момента запуска, Система «112» активно развивается и расширяет свои возможности, что значительно повышает качество взаимодействия с населением.

Жители и гости Подмосковья уже 8 лет могут вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112».

В службу спасения поступают звонки, СМС-сообщения, видеовызовы через Скайп, обращения через мобильное приложение «112 МО» или чат-бот, а также сообщения из ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

Важно, что все звонки в Систему-112 бесплатные и доступны даже при нулевом балансе.

Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

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Мобильное приложение Системы-112 поможет узнать, где находится ваш ребёнок.
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