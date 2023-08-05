Фельдшеры из Химок получили сертификаты программы «Социальная ипотека»

Фото: Пресс-служба администрации Химок
Фельдшеры скорой медицинской помощи из Химок получили сертификаты на социальную ипотеку. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа Химки.
Фельдшеры «Московской областной станции скорой медицинской помощи» получили сертификаты на покупку квартиры по программе «Социальная ипотека» губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. Церемония вручения прошла в Доме Правительства Московской области.
Свидетельства на соципотеку получили Хасанбий Пшуков и Татьяна Ефимова, которые много лет посвятили спасению пациентов. Специалисты планируют приобрести квартиры в Химках, поближе к работе.
Программа «Социальная ипотека» с 2016 года помогает работникам разных сфер приобрести новое жильё. В текущем году планируется вручить ещё 296 сертификатов. Их получат медицинские работники, педагоги, тренеры и уникальные специалисты ОПК.
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Свидетельства на соципотеку получили Хасанбий Пшуков и Татьяна Ефимова, которые много лет посвятили спасению пациентов. Специалисты планируют приобрести квартиры в Химках, поближе к работе.
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Анастасия Чинкова