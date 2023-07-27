Фестиваль «Лето. Парк. Скейт» впервые прошел в подмосковной Дубне

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
Молодежный фестиваль охватил аудиторию от 2 до 7 лет. Малыши совершили заезды на беговелах и самокатах.
«Пообщался с любителями активного досуга, рассказал о второй очереди строительства скейт-плазы с новыми элементами. Ребята поблагодарили за отличную площадку для тренировок губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, который поддержал этот проект и на начальной стадии, и в дальнейшем развитии. Всей нашей творческой молодежи желаю дальнейшего развития своих талантов и в спорте, и в искусстве», — написал ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров в своем официальном телеграм-канале.Фестиваль завершился рок-концертом.
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