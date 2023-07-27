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Фестиваль «Лето. Парк. Скейт» впервые прошел в подмосковной Дубне

27 июля 2023, 15:16

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Фестиваль «Лето. Парк. Скейт» дебютировал в подмосковной Дубне, на новой площадке — скейт-парке на Комсомольской набережной.
Фестиваль «Лето. Парк. Скейт» вызвал интерес у горожан и гостей Дубны, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

Молодежный фестиваль охватил аудиторию от 2 до 7 лет. Малыши совершили заезды на беговелах и самокатах.


В рамках фестиваля выступили профессиональные экстрималы, а также прошли соревнования спортсменов-райдеров.


«Пообщался с любителями активного досуга, рассказал о второй очереди строительства скейт-плазы с новыми элементами. Ребята поблагодарили за отличную площадку для тренировок губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, который поддержал этот проект и на начальной стадии, и в дальнейшем развитии. Всей нашей творческой молодежи желаю дальнейшего развития своих талантов и в спорте, и в искусстве», — написал ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров в своем официальном телеграм-канале.
Фестиваль завершился рок-концертом.

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Участок Мытищинской хорды строят с привлечением средств инвестора
27 июля 2023, 14:50

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Мытищинская хорда - первое в Подмосковье концессионное соглашение о строительстве дорог с привлечением средств инвестора. Концессионером выступает Группа «ВИС», финансовым партнёром Газпромбанк.

Группа «ВИС» будет осуществлять техническую и коммерческую эксплуатацию участка после его ввода. Соглашение с «ВИС» заключено на срок 15 лет. 

«Строительство дороги идёт в соответствии с установленными графиками. В настоящее время из 16 км скоростной Мытищинской хорды в работе находится 13 км. Из 11 мостов и путепроводов, предусмотренных на трассе, активно реализуется 10 — 4 находятся в высокой степени готовности, уложено 3 млн. м³ грунта. На 9 км уложен нижний и верхний слой асфальтобетонного покрытия. В настоящее время на объекте находится свыше 1300 человек и 250 единиц техники«, — сказал первый заместитель генерального директора Группы «ВИС», генеральный директор Производственной фирмы «ВИС» Сергей Юдин. 

Строительство участка хорды ведется с использованием отечественных материалов. Основная масса материалов производится на территории Московской области. 

Строительство ведется с заходом на территорию Пироговского лесопарка, в связи с чем специалисты уделяют пристальное внимание экологической безопасности. В районе соприкосновения новой трассы с лесопарком ведется строительство накопительных резервуаров для сточных вод. 

«У нас практически по одному локальному очистному сооружению на 1 км дороги. Все воды, которые собираются у трассы, будут идти через ливневую канализацию и подлежать очистке, что во многом отличает эту дорогу от других. Кроме основного хода, который связывает Дмитровское, Осташковское и Ярославское шоссе, проектом предусмотрено строительство развязок в населенных пунктах, прилегающих к этой трассе. Самая крупная из них — в районе Осташковского шоссе, её площадь — 1,5 км². Помимо основного хода, мы ещё реконструируем часть городской сети», — рассказал директор проекта ООО «ПФ «ВИС» Александр Максаков.

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На «Госуслугах» появилась функция оплаты налогов
Минцифры: Получать и оплачивать налоговые уведомления теперь можно на «Госуслугах»
27 июля 2023, 14:41

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Россияне смогут оплачивать земельный, транспортный налог и НДФЛ через портал «Госуслуги», об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
Для того, чтобы пользователям портала могли приходить уведомления, необходимо направить в ФНС свое согласие на их получение.

Отмечается, что через приложение появится возможность оплачивать земельный, транспортный налог и НДФЛ. Физические лица смогут экономить время, ограничив поездки на почту или в отделение ФНС. 

Уведомления на оплату налогов будут приходить ежегодно, не менее чем за 30 дней до 1 декабря, уточнили в пресс-службе ведомства. 

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#госуслуги
#налоги
#россия
#оплата
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Первый участок Мытищинской хорды будет готов к открытию в начале следующего года
27 июля 2023, 14:22

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как идут работы по строительству хорды, также, проехал за рулём автомобиля по одному из участков дороги, находящимся в высокой степени готовности.
Мытищинская хорда — это участок, протяжённостью 10 километров, от Афанасовского до Пироговского шоссе. Работы на этом участке ведутся с опережением графика. Участок дороги запустят досрочно в январе следующего года, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Введение этого участка хорды позволит сократить путь из Пушкино в Долгопрудный или из Мытищ в Лобню вдвое. На данный момент этот путь занимает порядка одного часа. 
«Очень важная дорога, прежде всего, для тех, кто живёт в городском округе Мытищи, Пироговке. Современная трасса позволит соединить Дмитровское и Ярославское шоссе. Надеюсь, что все будет сделано в срок. Я был здесь год назад — вижу прогресс, динамику. Не менее важны подъездные пути. В 2021 году мы приступили к реконструкции Пироговского шоссе на участке от Волковского шоссе до Мытищинской хорды. Поэтому здесь тоже стараемся держать темп, чтобы закончить работы в то же время, как будет сдана Мытищинская хорда», — рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. 
Мытищинская хорда станет дублёром одного из самых интенсивных участков МКАДа на севере.


На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 46%. 
«Общая протяжённость трассы — 16 км. Работы ведутся активно, на части дороги уже уложено два слоя асфальта, а к сентябрю уложим и верхний слой. Также установим шумозащитный экран, мачты освещения, сделаем ливнёвки. Расчетный трафик этой дороги после запуска в январе — около 25 тыс. автомобилей в сутки. Здесь очень интенсивное движение, в Мытищах проживает много людей, у них большой запрос на современную дорожную инфраструктуру», — рассказал губернатору Подмосковья заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
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В Подмосковье отремонтируют участок дороги, связывающий Можайское и Минское шоссе.

150 тыс пользователей «Добродела» участвовали в сборе предложений по ремонту дорог.
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Мосгорсуд приговорил к 9 годам колонии арбитражную судью
Арбитражная судья Елена Кондрат приговорена к 9 годам заключения за коррупцию
27 июля 2023, 14:12

Фото: iStock/Zolnierek

Московский городской суд приговорил арбитражную судью Елену Кондрат к 9 годам лишения свободы по громкому делу о коррупции.
За вознаграждение, бывшая судья, просила одну из своих коллег не привлекать к ответственности фигурантов дела. Коллега судьи обратилась в правоохранительные органы и рассказала о просьбе Кондрат.

После возбуждения уголовного дела, судья некоторое время скрывалась от следствия и была объявлена в федеральный розыск.  Отмечается, что сторона обвинения запрашивала для подсудимой 11, 5 лет лишения свободы, но суд решил назначить женщине 9 лет колонии.

Свою вину бывшая сотрудница Арбитражного суда не признала. 

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#суд
#приговор
#москва
#коррупция
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В подмосковных лесах создали около 270 новых мест для отдыха
27 июля 2023, 14:10

Фото: Istockphoto / Mikhail Konoplev

В лесах Московской области с начала года установили около 270 мест отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.
«В Московской области ежегодно устанавливаются новые и ремонтируются существующие места отдыха. Работы проводятся для безопасности граждан и снижения числа стихийных мест отдыха, соблюдения правил пожарной и санитарной безопасности в лесах. В этом году специалисты Комлесхоза установили 269 новых мест отдыха для граждан», – отметили в пресс-службе. 
Там добавили, что больше всего таких мест отдыха – на территории Клинского, Наро-Фоминского и Ступинского лесничеств.

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#московская область
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В профсоюзе полиции обвинили МВД в некачественной работе с подростками
В профсоюзе полиции объяснили рост диверсий среди подростков
27 июля 2023, 14:10

Фото: IStock/Dzurag

Подростки в России стали чаще принимать участие в подготовке диверсий. По данным МВД, в 1,5 раза увеличилось число особо тяжких преступлений, в числе которых сбыт наркотиков через закладки, диверсии и насилие.
Председатель московского профсоюза полиции Михаил Пашкин заявил, что МВД само виновато в таких показателях. В беседе с «Радио 1» он рассказал, что представители ведомства не проводят профилактических мероприятий и мало работают со школьниками. По его словам, представители профсоюза предлагали МВД методику по предотвращению случаев терроризма среди детей, однако в министерстве отказались от неё.

«Нужно работать в школах, с детьми, чтобы подростков не нанимали для устраивания террористических атак. В МВД есть служба по делам несовершеннолетних, она должна в первую очередь работать со школьниками, осуществлять профилактику. А они работают, когда кто-то что-то нарушил. А вот именно профилактикой, чтобы нормально читать лекции, разговаривать, объяснять, — у нас такого нет», — сказал Михаил Пашкин.
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#подросток
#мвд
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Патриарх Кирилл забыл, как зовут Путина
Патриарх Кирилл назвал Путина Владимиром Васильевичем
27 июля 2023, 13:40

Фото: kremlin.ru

Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл назвал президента РФ Путина Владимиром Васильевичем, видео разместил у себя канал «Пул N3».
Глава РПЦ выступил на полях саммита Россия-Африка.  

«Ваше превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Васильевич…», - сказал патриарх Кирилл.  

Однако, священнослужитель сразу же заметил свою оговорку. «Владимир Владимирович», - поправился он.  

Сам российский лидер, услышав, как его называют Васильевичем, ничего не сказал, и только по-доброму улыбнулся.  

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#владимир путин
#патриарх кирилл
#саммит
#африка
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В Дубне прошла благотворительная акция «Zaщитникам с любовью»
27 июля 2023, 13:30

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Благотворительная акция «Zaщитникам с любовью» состоялась в Дубне в День города по инициативе Дубненского отделения «Союза женщин России».
В рамках благотворительной акции проходил сбор гуманитарной помощи для последующей отправки в зону проведения специальной военной операции, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Дубна.

Акция проходила в День города, поэтому для гостей подготовили концертную программу, в которой приняли участие артисты из Дубны. 
«Думаю, что все мы понимаем: дубненцы сегодня — это не только сотрудники градообразующих предприятий, успешные предприниматели, представители разных профессий. Наши земляки находятся на передовой, защищая Родину и свой любимый город. И надо поддерживать наших ребят, помогать всеми возможными способами. В первую очередь – отправляя гуманитарные грузы», — написал ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров в своем официальном телеграм-канале.
Также, гостей праздника угощали соладтской кашей с тушёнкой на полевой кухне. 


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#сво
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В Одинцовском округе построят гостиничный комплекс за 3,5 млрд рублей
27 июля 2023, 13:15

Фото: istockphoto / Sviatlana Barchan

Гостиничный комплекс LeePrime spa resort Volkovo 4* почти на 400 номеров построят в Одинцовском городском округе.

Застройщиком проекта выступает ООО «Стройинжиниринг». Инвестиции застройщика в проект составят порядка 3,5 миллиардов рублей. Строительство будет осуществляться на земельном участке площадью 12 га в районе деревни Волково. 

Строительства объекта будут сопровождать сотрудники регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.

«Компания планирует построить гостиничный комплекс на 375 номеров, рассчитанный на прием до 800 посетителей. Общая площадь составит более 24 тыс. кв. метров», — рассказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Реализация проекта принесет 500 новых рабочих мест в округе.

Завершение строительства намечается на 2026 год. 

Гостиничный комплекс будет подразумевать круглогодичный загородный подмосковный курорт для индивидуального или семейного отдыха. В нем оборудуют: рестораны, игровые для детей, СПА, спортивные площадки, бассейн под открытым небом, джакузи, зоны для переговоров и многое другое.

Особенностью комплекса станут бассейны с водой из пяти морей мира. Специалисты создадут уникальную формулу минерализации воды, которая будут идентична химическому составу воды из пяти морей.

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