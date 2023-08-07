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Фестиваль «Спасская башня» перенесен на следующий год

Международный фестиваль «Спасская башня» перенесен на 2024 год
07 августа 2023, 18:03

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» решено перенести на 2024 год, сообщили в дирекции мероприятия.
По словам организаторов мероприятия, решение было принято руководством Администрации президента России Владимира Путина.

В дирекции фестиваля отметили, что все средства за купленные ранее билеты, будут возвращены. Для возмещения стоимости, гражданам необходимо обратиться по местам приобретения билетов. В случае приобретения билетов через сайт, деньги будут возвращены на карту, с которой производилась оплата.


Проведение мероприятия было запланировано с 26 августа. В фестивале должны были принять участие представители ​из восьми стран.

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#церемония
#оплата
#билеты
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Минкультуры РФ просят снять маркировку «18+» с некоторых фильмов, чтобы показать детям
07 августа 2023, 19:15

Фото: iStock/Natalia Bodrova

Помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что авторы нового учебника по истории для 10-11-х классов просят Минкульт снять маркировку «18+» с некоторых фильмов.
В числе картин, которые хотят показать детям, «Поднятая целина», «Тихий Дон» и другие, пишет ТАСС.
 
«Не от этого надо ограждать наших школьников, точно не от этих фильмов», — сказал Владимир Мединский.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что события российской истории в новых учебниках истории будут представлены в сопоставлении с тем, что происходило в мире.

Новые учебники по Истории с главой про СВО для российских школьников будут готовы к 1 сентября 2024 года. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

Он также отметил, что в новых книгах по дисциплине История России, будут полностью переписаны разделы о 70-х, 80-х, 90-х и нулевых годах.

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В учебниках по Истории переписаны разделы о 70-х, 80-х, 90-х и нулевых годах

#учебник
#история
#школа
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Специалисты Комлесхоза составили прогноз пожарной опасности в лесах Подмосковья
07 августа 2023, 19:14

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

7, 8 и 9 августа на территории земель лесного фонда Московской области прогнозируют повышенную пожарную опасность.

Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области с 4 по 6 августа на землях лесного фонда Московской области пожары не зафиксированы, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В понедельник, 7 августа на всей территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности.

Во вторник, 8 августа на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности.

В среду, 9 августа на большей части Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Сергиево-Посадском и Московском учебно-опытном лесничестве — II класс, в Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — III класс.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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#природные пожары
#лесные пожары
#комлесхоз мо
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Метеоролог Позднякова: Жара в России продлится недолго
07 августа 2023, 19:02

Фото: istockphoto.com/AaronAmat

Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что аномальная жара в России продлится не долго, и уже завтра, 8 августа, температура начнёт снижение.
«Погода будет меняться, атмосферное давление будет понижаться постепенно, антициклон будет отступать, поэтому у нас уже завтра будут собираться кратковременные дожди. А поскольку погода станет более облачной, максимальная температура завтра уже не так велика — в Москве +27…+29°C», — поделилась в беседе с Общественной Службой Новостей Позднякова.

Она добавила, что уже к концу этой недели в центральной части России сохранится неустойчивая погода. При этом, специалист подчеркнула, что не смотря на понижение температуры воздуха погода будет комфортной.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что вся европейская территория России находится в природных аномалиях, в частности, в двух областях страны наблюдается сильное повышение над нормой температуры.

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#жара
#погода
#температура
#атмосферное давление
#прогноз
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В Подмосковье будет запущена новая услуга по переустройству и перепланировке помещений
07 августа 2023, 18:54

Фото: istockphoto / simpson

Управление Росреестра по Московской области совместно с Правительством Московской области начали разрабатывать проект по реализации услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» на региональном портале госуслуг.

Под перепланировкой понимается изменение помещения, которое необходимо вносить в техпаспорт квартиры, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Необходимость внесения изменений в технический паспорт обусловлена п. 2 ст. 25 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Также, данные об изменениях жилого помещения необходимо внести в ЕГРН.

Для упрощения процедуры внесения изменений специалисты разработали блок-схему электронного сервиса по загрузке технического плана помещения. Загрузив новую техническую документацию, заявителю будет выдана обновлённая выписка из ЕГРН. 

«Управлением проводится системная работа в рамках цифровой трансформации, с целью улучшения качества предоставления государственных услуг Росреестра на территории региона», — рассказала начальник отдела организации и контроля Управления Росреестра по Московской области Ольга Козлова.

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#данные
#услуги
#рф
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Производство Lada Largus перенесут в Ижевск
АвтоВАЗ перенесет выпуск Lada Largus из Тольятти в Ижевск
07 августа 2023, 18:49

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

«АвтоВАЗ» приостановит выпуск автомобилей всего семейства Lada Largus в связи с переводом производства из Тольятти в Ижевск. Об этом сообщает пресс-служба концерна.
На предприятии пояснили, что причиной приостановки выпуска автомобилей, станет наращивание объемов производства.

Запланирован выпуск текущего модельного ряда, а также новых моделей, в том числе, на платформе Vesta. Отмечается, что автомобили будут оснащены электрической силовой установкой в полном комплекте. Из-за загруженности на заводе Тольятти, производство будет перемещено в Ижевск. По предварительным прогнозам, проект переноса полностью придет к завершению во втором квартале будущего года. 

Прежде сообщалось, что «АвтоВАЗ» намерен возобновить производство Lada Granta с ABS. 

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#автомобили
#производство
#проект
#спрос
#автоваз
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В Японии 90-летняя женщина работает в McDonald''s 23 года и не собирается на пенсию
07 августа 2023, 18:45

Фото:istockphoto/kiwisoul

90-летняя жительница Японии работает в McDonald''s 23 года и на пенсию уходить не собирается.
Mothership пишет, что Тамико Хонда работает 5 дней в неделю. На смену просыпается в 4 утра и так в течение 23 лет. Женщину полностью устраивает график, менять работу она не собирается.

«Я благодарна за возможность работать», —рассказывает 90-летняя Тамико Хонда.
Женщина признаётся, что мотивацию ей даёт работа, общение с людьми и спорт. Постоянные посетители McDonald's знают Хонду лично и приходят в заведение утром, чтобы поздороваться. Семья женщины выступает за то, чтобы она ушла на пенсию, но, видя, как счастлива Тамико, поддерживают её.

«Хонда незаменима в ресторане: она всегда усердно работает с улыбкой», —рассказал начальник работящей долгожительницы.
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#япония
#пенсия
#женщины
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Биолог Глазков объяснил назойливость ос в Петербурге их подготовкой к зиме
07 августа 2023, 18:37

Фото: istockphoto.com/Josh Forwood

Биолог, автор Telegram-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков заявил, что осы в Петербурге и Ленобласти стали назойливее из-за естественно-биологических причин – подготовки насекомых к зимнему сезону.
«Осы сейчас готовят свой расплод к зимовке, поэтому они и усиленно питаются. Совершенно верно, сейчас активность ос резко возросла и дальше она будет еще усиливаться», – поделился в беседе с «Петербургским дневником» Глазков.

Он отметил, что продолжаться активность ос будет вплоть до сентября. При этой специалист рекомендовал не размахивать руками, пытаясь защититься от осы. Единственным способом защиты от насекомых является просто покинуть место, где осы назойливы. Также могут помочь ловушки из пластиковых бутылок с соком от перезревшего винограда внутри.

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#насекомые
#лето
#санкт-петербург
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Маткапитал в 2023 году: сумма, кому положен и на что потратить
В Госдуме хотят разрешить использовать материнский капитал для ремонта квартир
07 августа 2023, 18:35

Фото: IStock/Rostislav_Sedlacek

В Госдуме предложили разрешить использовать материнский капитал для ремонта квартир и домов. Письмо уже направили на имя премьер-министра Михаила Мишустина. О том, кому сегодня положен материнский капитал и на что его можно потратить уже сейчас — в материале «Радио 1».

Что такое материнский капитал

Материнский капитал — это одна из форм государственной поддержки семей с детьми, предоставляемая в некоторых странах на уход и воспитание детей. Средства материнского капитала можно использовать на образование и здоровье детей, приобретение или строительство жилья.

Кому положен материнский капитал

Материнский капитал может получить мать, если она родила или усыновила второго, третьего или последующих детей начиная с 1 января 2007 года. Также выплату может получить женщина, которая родила или усыновила первого ребёнка начиная с 1 января 2020 года.

Отец тоже имеет право получить материнский капитал, но только в случае, если супруга умерла или лишена родительских прав. Также если он стал единственным усыновителем второго или последующих детей, и если решение суда об усыновлении вступило в силу с 1 января 2007 года.

В случае, если у отца или усыновителя тоже нет права на маткапитал, его могут получить несовершеннолетние — или дети до 23 лет, если учатся очно. Если детей несколько, сумму материнского капитала делят между ними поровну. В таких ситуациях право на маткапитал тоже получает кто-то из родителей, а потом оно переходит детям. То есть сертификатом на имя умершей мамы распоряжается ребёнок или кто-то в его интересах.

Размер материнского капитала в 2023 году

В 2023 году размер маткапитала зависит от того, какой по счёту ребёнок и когда он родился или был усыновлён. С 1 февраля 2023 года размер материнского капитала составляет 586 946,72 рубля. Доплата за второго ребёнка — 188 681,53 рубля. При использовании маткапитала на второго ребёнка в 2023 году, если первый рождён до 2020 года, размер господдержки составит 775 628,25 рубля.

В некоторых регионах выплачивают дополнительный региональный маткапитал при рождении ребёнка. Правила и условия зависят от места жительства.
Маткапитал в РФ будет увеличиваться в ближайшие несколько лет

На что можно потратить маткапитал в 2023 году

Через три года со дня рождения или усыновления ребёнка материнский капитал разрешается потратить на любые предусмотренные законом цели, а сразу после рождения — только на некоторые. 

Маткапитал на ипотеку: условия

Сразу после получения материнский капитал можно потратить на ипотеку, в том числе военную. Жильё должно находиться в России. В нём должны быть выделены доли членам семьи с определением размеров по соглашению. Покупателем по договору может быть владелица сертификата, её супруг, а также оба супруга. Сумму по сертификату можно поделить на части и оплатить несколько ипотек. Также сертификатом можно погасить ипотеку мужа или жены, даже оформленную до брака.

Маткапитал для детей-инвалидов: на что потратить

Материнский капитал можно потратить на товары и услуги для детей-инвалидов. Но в этом случае они должны быть включены в программу реабилитации ребёнка, разработанную врачом. Также вы можете купить всё необходимое на собственные деньги, а потом с обратиться в Социальный фонд для компенсации расходов.

Дошкольное образование: как потратить маткапитал

Если вы хотите потратить материнский капитал на дошкольное образование детей или присмотр за ними, то важно помнить, что образовательное учреждение должно находиться в России, с государственной аттестацией, аккредитацией и лицензией.

Выплаты из маткапитала: размер и условия

За счёт средств материнского капитала можно организовать ежемесячную выплату на ребёнка до 3 лет семьям с низким доходом. Выплата назначается на ребёнка, который рождён или усыновлён с 1 января 2018 года. В этом случае Доход в семье на человека за 12 календарных месяцев не должен быть больше двух региональных прожиточных минимумов трудоспособного населения. Подать заявление можно на портале «Госуслуги», в МФЦ или в Социальном фонде России. Выплата назначается на 12 месяцев и выплачивается до исполнения ребёнку 3 лет. 

Улучшение жилищных условий с помощью материнского капитала 

Еще один способ использования материнского капитала — приобретение или улучшение жилья для вашей семьи. Жилье — это одна из основных потребностей каждого человека, и вложения в это направление помогут обеспечить комфортные условия проживания вашей семье.

Материнский капитал можно использовать на строительство или реконструкцию дома для семьи. Это может быть как строительство нового дома, так и реконструкция уже существующего жилья.
Этими же деньгами можно оплатить и закрыть имеющиеся жилищные кредиты.

Маткапитал на образование детей: как получить деньги и на что потратить

Одним из популярных способов использования материнского капитала считается вложение средств в образование ребёнка. Образовательное учреждение, будь то высшее учебное заведение, частная школа или детский сад, должно находиться в России и иметь лицензию на образовательную деятельность. Можно оплатить любое образование детей в семье при условии, что они не закончили учёбу. Деньги перечисляются в образовательную организацию по договору.

Накопительная пенсия матери по маткапиталу

Этот вариант расходования материнского капитала подойдёт только для матери или усыновительницы. Она может направить маткапитал на формирование своей пенсии. Или использовать для этой цели только часть суммы.

Какие документы нужны для получения материнского капитала

На портале «Госуслуги» можно найти заявление о выдаче сертификата. Также за ним можно обратиться лично в МФЦ или Социальный фонд. Для получения маткапитала нужно иметь также свидетельства о рождении детей или решение суда об усыновлении, паспорт и СНИЛС матери или того, кто является заявителем. Свидетельство с отметкой о гражданстве ребёнка. В случае. Если маткапитал получает не мать, то необходимо предоставить документы о решении суда о лишении женщины родительских прав или свидетельство о смерти матери.

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#документы
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Умер 86-летний художник и иллюстратор сказок Николай Устинов
07 августа 2023, 18:34

Фото:iStock/SergeyPankratov

Заслуженный художник РСФСР, иллюстратор детских сказок Николай Устинов скончался в понедельник, 7 августа, в возрасте 86 лет.
«Известия» пишут, что Николай Устинов умер в своей квартире в Большом Афанасьевском переулке в Москве. Причиной смерти, по предварительной информации, могла стать сердечно-сосудистая недостаточность.
 
Николай Устинов оформил более 300 книг, в том числе и зарубежные издания. Создавал иллюстрации к книгам Виталия Бианки, Михаила Пришвина, Уильяма Шекспира, Константина Паустовского.
 
Имел звания «Заслуженный художник РСФСР» и «Народный художник России».

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#художники
#смерть
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