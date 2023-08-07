Фестиваль «Спасская башня» перенесен на следующий год

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
В дирекции фестиваля отметили, что все средства за купленные ранее билеты, будут возвращены. Для возмещения стоимости, гражданам необходимо обратиться по местам приобретения билетов. В случае приобретения билетов через сайт, деньги будут возвращены на карту, с которой производилась оплата.
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