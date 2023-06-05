Фигуриста Костомарова готовят к протезированию

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
По информации источника, в настоящий врачи тщательно наблюдают за состоянием спортсмена, а в ближайшее время попробуют установить протезы.
«Еще месяц он пробудет в больнице», - пишет издание.
Напомним, некоторое время назад сообщалось, что Костомарову было крайне трудно установить протезы, так как ткани в результате ампутации конечностей заживали очень тяжело.
Еще в январе этого года Роман Костомаров оказался в медучреждении из-за инфекционного заражения крови, а также левосторонней пневмонии. В итоге, она прогрессировала в двустороннюю, поэтому фигуриста подключили к аппарату ИВЛ. Спустя некоторое время, у олимпийского чемпиона начала развиваться гангрена, поэтому ему ампутировали конечности.
Ранее «Радио 1» сообщало, что после инсульта Костомаров мечтает покинуть больницу.