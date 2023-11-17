Фигуристка Алина Загитова представила в Москве собственную линию одежды

Фото: РИА Новости / Максим Богодвид
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова представила свою коллекцию одежды. Об этом сообщает издание Sport24.
Загитова заявила, что идея о собственном бренде у нее возникла давно, а работа над созданием собственной коллекции началась 2 года назад.
Презентация коллекции состоялась в одном из магазинов ТЦ «Авиапарк». Загитова провела автограф-сессию с фанатами и ответила на их вопросы о новой коллекции.
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Презентация коллекции состоялась в одном из магазинов ТЦ «Авиапарк». Загитова провела автограф-сессию с фанатами и ответила на их вопросы о новой коллекции.
«Самой главной мотивацией для меня были как раз-таки люди, которые поддерживали меня и в трудные времена, и в самые лучшие времена: они всегда были со мной, хотелось поделиться с ними частичкой себя», — поделилась Алина.На всех предметах одежды есть слоган «Верь в себя» на японском языке и изображение ее собаки Масару. Алина выбрала японский язык для девиза, так как Япония связана с приятными воспоминаниями.
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