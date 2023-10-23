Фигуристка Дробязко обжалует решение о лишении гражданства Литвы

Фото: iStock/diegograndi
Фигуристка Маргарита Дробязко на своей странице в Instagram* сообщила, что подала жалобу на указ президента Литвы о лишении её гражданства.
«Сегодня я рада сообщить, что нашла силы бороться за то, что считаю правильным и важным», — говорится в публикации.
Дробязко добавила, что литовский Департамент госбезопасности пришёл к выводу, что фигуристка не представляет опасности для национальной безопасности Литвы. Однако президент Республики Гитанас Науседа несмотря на это подписал приказ о лишении её гражданства.
Читайте также:
В МИД РФ рассказали, сколько россиян отказались от гражданства в этом году
Российский борец-вольник Окороков решил выступать за Австралию
Российская велогонщица Любимова будет выступать за Францию
*запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ
Диана Аванесян