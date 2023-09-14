Фигуристка Дробязко заявила, что не сохранит паспорт Литвы ценой предательства России

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Бронзовая призёрка чемпионата мира по фигурному катанию Маргарита Дробязко прокомментировала решение литовского сейма лишить ее гражданства.
«Если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, профессии и верных друзей, то совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство», — написала Дробязко на своей странице в Instagram.*
О том, что сейм Литвы инициировал процедуру лишения гражданства страны Маргариту Дробязко стало известно 21 июня. Такое решение литовские власти объяснили выступлением олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки. По словам фигуристки, повлиять на ситуацию она не может.
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