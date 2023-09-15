Фигуристку Дробязко лишили литовского гражданства за выступление в России

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
«Да, президент сегодня подписал декрет», - прокомментировал ситуацию Ясюлёнис.
Вчера Дробязко прокомментировала решение литовского сейма лишить ее гражданства. Она заявила, что если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, профессии и верных друзей, то совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство.
Читайте также:
У Зеленского обнаружили британское гражданство, а у Залужного – американское
В спецслужбах Эстонии отказались комментировать информацию о Каллас и ее супруге
Американца задержали за попытку вывезти за границу сына с гражданством России