Филиал фонда «Защитники Отечества» подписал соглашение с судебными приставами

Фото: пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества»
«Работа с ФССП ведётся уже давно, но благодаря сотрудничеству ветераны СВО и семьи погибших смогут ещё быстрее и качественнее получать помощь и консультации по юридическим вопросам. Благодарим коллег за сотрудничество и работу во благо наших ребят», — руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова.Читайте также:
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